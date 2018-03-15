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YouTube озаботился психикой своих модераторов
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YouTube озаботился психикой своих модераторов 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Lucy Nicholson / Reuters
Видеохостинг YouTube запретил своим модераторам, фильтрующим подозрительный контент, заниматься своими обязанностями дольше четырех часов в день. Об этом рассказала главный исполнительный директор компании Сьюзен Войжитски, передает The Verge.
«Это настоящая проблема, я сама потратила множество времени на просмотр этого контента в прошлом году. Это очень сложно», — сказала она, пояснил, что руководство компании пошло на такой шаг из-за заботы о психическом здоровье сотрудников.
Войжитски пояснила, что ограничение для модераторов связано с заботой об их психическом здоровье.
В декабре 2017 года The Verge выяснило, что YouTube планирует расширить штат модераторов до 10 тысяч человек.
28 февраля стало известно, что модераторы YouTube отказались удалять ролики неонацистской группировки Atomwaffen Division, члены которой связаны с несколькими убийствами на территории Соединенных Штатов.
8 февраля сотрудники YouTube заверили, что впредь борьба с нежелательным контентом перейдет на новый уровень. «Мы проделали большую работу, чтобы создать полезные инструменты для пометки спорного контента. Отмеченные видео рассматриваются системой очень, очень быстро», — рассказали разработчики.
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