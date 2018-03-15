Команда сервиса Google Cloud объявила о работе с Ubisoft над игровыми серверами с открытым кодом

Разработчики хотят добиться качественного мультиплеера в играх любого размера.

Компания Ubisoft заключила соглашение с одним из подразделений Google , отвечающим за поддержку облачного сервиса Google Cloud. Сотрудники обеих корпораций будут работать над специальной технологией с открытым исходным кодом, которая поможет большему числу студий запускать и развивать собственные многопользовательские игры.

Проект, получивший название Agones, сосредоточится на хостинге игровых серверов, и его можно будет точно настраивать под нужды каждого разработчика.

Сотрудники, ответственные за создание Agones, подробно объяснили его работу. В большинстве многопользовательских игр пользователи подключаются к специальному сервису матчмейкинга, группирующему их — чаще всего по уровню скилла. После этого сервис даёт сигнал для создания выделенного сервера с помощью кластера устройств, к которому игроки и присоединяются.

Разрабатываемый компаниями проект заменяет этот кластер на другой, созданный на базе облачной платформы Kubernetes. Это позволяет упростить различные операции, запуская их все в одном месте, ведь кроме серверов нужна поддержка учётных записей, различных магазинов и других вспомогательных сервисов. Kubernetes же даёт возможность объединить их все.

Внедрение Agones даст разработчикам возможность запускать рабочие процессы там, где им удобнее: либо на собственных машинах или кластерах, в гибридном варианте или же в полноценном облаке.

Разработку финансирует сама Ubisoft. Компания планирует использовать для работы весь свой опыт создания многопользовательских режимов собственных ААА-игр, например Rainbow Six Siege и For Honor.

По словам директора разработки из Ubisoft, команда хочет найти новые способы достижения высочайшего качества сервисов для игроков, чтобы их ничего не отвлекало. Кроме того, он добавил, что Agones даёт необходимую гибкость для поддержки выделенных серверов в дата-центрах, также предоставляя больше контроля над всем процессом.

Представители Google, в свою очередь, надеются, что благодаря использованию Kubernetes, этот сервис привлечёт больше внимания со стороны потенциальных инвесторов этой технологии. По их словам, сейчас у разработчиков есть всё необходимое для дальнейшего его развития.

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