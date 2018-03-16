«Ростелеком» открывает мир Интернета для омских пенсионеров

Двадцать пенсионеров в течение месяца будут учиться азам работы с компьютером, чтобы выходить в интернет, общаться в социальных сетях и пользоваться сайтом госуслуг. Ученики проекта «Азбука Интернета» смогут записаться на прием к врачу, заказать и оплатить товар в интернет-магазине и научатся другим полезным навыкам. Занятия проходят дважды в неделю на базе учебного центра «Ростелекома». По итогам курсов все слушатели получат сертификаты.

«Благодаря социальным программам «Ростелекома» интернет становится доступнее. Проект «Азбука Интернета» пользуется популярностью среди омских пенсионеров. В роли преподавателей выступают специалисты Пенсионного фонда и нашей компании. С 2009 года обучение прошли более 500 пенсионеров в возрасте от 55 до 85 лет, — комментирует директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

Добавим, что обучиться работе на компьютере можно и дистанционно.

«Занятия проходят легко, информация простая и понятная. Очень хочу освоить базовые навыки работы за компьютером. Рассказала всем знакомым и друзьям о курсах, многие уже записались на следующий этап обучения», — рассказывает участница проекта «Азбука Интернета» Валентина Бугрова.

Отметим, что учебное пособие, методические рекомендации, полезные примеры и ссылки размещены в открытом доступе разработчиками программы на сайте www.azbukainterneta.ru.