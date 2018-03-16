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«Ростелеком» открывает мир Интернета для омских пенсионеров
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«Ростелеком» открывает мир Интернета для омских пенсионеров 

АиФ-Омск 16 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Двадцать пенсионеров в течение месяца будут учиться азам работы с компьютером, чтобы выходить в интернет, общаться в социальных сетях и пользоваться сайтом госуслуг. Ученики проекта «Азбука Интернета» смогут записаться на прием к врачу, заказать и оплатить товар в интернет-магазине и научатся другим полезным навыкам. Занятия проходят дважды в неделю на базе учебного центра «Ростелекома». По итогам курсов все слушатели получат сертификаты.
«Благодаря социальным программам «Ростелекома» интернет становится доступнее. Проект «Азбука Интернета» пользуется популярностью среди омских пенсионеров. В роли преподавателей выступают специалисты Пенсионного фонда и нашей компании. С 2009 года обучение прошли более 500 пенсионеров в возрасте от 55 до 85 лет, — комментирует директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.
Добавим, что обучиться работе на компьютере можно и дистанционно.
«Занятия проходят легко, информация простая и понятная. Очень хочу освоить базовые навыки работы за компьютером. Рассказала всем знакомым и друзьям о курсах, многие уже записались на следующий этап обучения», — рассказывает участница проекта «Азбука Интернета» Валентина Бугрова.
Отметим, что учебное пособие, методические рекомендации, полезные примеры и ссылки размещены в открытом доступе разработчиками программы на сайте www.azbukainterneta.ru.
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