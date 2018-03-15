Ещё
В России началась массовая блокировка порно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России началась массовая блокировка порно 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Роскомнадзор в течение последних дней заблокировал несколько десятков порноресурсов, в том числе сервисы для трансляций эротического контента.
Согласно данным «Роскомсвободы», 13 марта оказались недоступны семь сайтов, 12 марта — еще восемь ресурсов. Все они были заблокированы по решению Кировского районного суда Ярославля от 2 октября 2017 года.
Всего по этому номеру решения на территории России была ограничена деятельность 26 сайтов. Большинство их них оказались русскоязычными, но в реестр также попали крупнейшие ресурсы для трансляции порнографии: Streamate и Bongacams.
На подобных сайтах работают так называемые вебкам-модели: девушки общаются со зрителями по видеосвязи и зарабатывают на приватных беседах с гостями.
В апреле 2017 года Роскомнадзор разблокировал популярные порноресурсы xHamster и PornHub.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля171
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня27
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе30
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию514
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури43
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение