Роскомнадзор заблокировал 822 сайта, незаконно продававших билеты на ЧМ-2018

Роскомнадзор на своём сайте опубликовал заявление, в котором говорится, что ведомству удалось заблокировать более 800 сайтов, занимавшихся нелегальной продажей билетов на матчи чемпионата мира–2018.

«На основании вступивших в законную силу судебных решений Роскомнадзором внесено в Единый реестр запрещённой информации 858 страниц сайтов с информацией о продаже контрафактной продукции и входных билетов чемпионата мира по футболу 2018 года в России

На основании требований Роскомнадзора с большей части интернет-ресурсов (822) противоправная информация удалена.

В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ к восьми интернет-страницам.

Срок исполнения требований, направленных в адрес владельцев 28 сайтов (а также провайдерам хостинга), на сегодняшний день не истёк», — говорится в заявлении Роскомнадзора.