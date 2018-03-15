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Роскомнадзор заблокировал 822 сайта, незаконно продававших билеты на ЧМ-2018
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Роскомнадзор заблокировал 822 сайта, незаконно продававших билеты на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Фото: Реальное время
Роскомнадзор на своём сайте опубликовал заявление, в котором говорится, что ведомству удалось заблокировать более 800 сайтов, занимавшихся нелегальной продажей билетов на матчи чемпионата мира–2018.
«На основании вступивших в законную силу судебных решений Роскомнадзором внесено в Единый реестр запрещённой информации 858 страниц сайтов с информацией о продаже контрафактной продукции и входных билетов чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
На основании требований Роскомнадзора с большей части интернет-ресурсов (822) противоправная информация удалена.
В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ к восьми интернет-страницам.
Срок исполнения требований, направленных в адрес владельцев 28 сайтов (а также провайдерам хостинга), на сегодняшний день не истёк», — говорится в заявлении Роскомнадзора.
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