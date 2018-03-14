Electronic Arts опубликовала системные требования A Way Out, кооперативного боевика про побег из тюрьмы и последующие приключения двух раздражающих друг друга напарников по коллективному несчастью.
Оказалось, что для игры потребуется не менее одного геймпада, а при прохождении вдвоём на одном компьютере — два. Это напоминает предыдущий проект Юсефа Фареса — Brothers: A Tale of Two Sons — где на РС тоже требовался контроллер.
Минимальные системные требования (720р, 30 кадров в секунду на низких настройках графики):
ОС: Windows 7 (64 бита), Windows 8.1 (64 бита), Windows 10 (64 бита);
Процессор: Intel Core i3-2100T (2,5 ГГц) или AMD FX 6100;
Оперативная память: 8 ГБ;
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 2 ГБ или AMD Radeon HD 7750 2 ГБ;
Место на жёстком диске: 25 ГБ;
Подключение к интернету: не менее 256 кбит в секунду.
Рекомендуемые системные требования (1080р, 60 кадров в секунду на высоких настройках графики)
ОС: Windows 7 (64 бита), Windows 8.1 (64 бита), Windows 10 (64 бита);
Процессор: Intel Core i5 3570K, AMD Ryzen 3 1300x или лучше;
Оперативная память: 16 ГБ;
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960, AMD Radeon R9 290 или лучше;
Место на жёстком диске: 25 ГБ;
Подключение к интернету: не менее 256 кбит в секунду.
Также разработчики представили перечень графических настроек компьютерной версии игры:
Режим отображения;
Разрешение;
Вертикальная синхронизация;
Качество текстур;
Качество теней;
Качество отражений;
Уровень детализации;
Качество шейдеров;
Симуляция воды;
Анизотропная фильтрация;
Качество постобработки.
Кроме этого, Фарес побывал в гостях у издания GameSpot, где поделился другими подробностями своего проекта:
Прохождение займёт от 6 до 8 часов;
Разработка игры стартовала с 10 сотрудниками, но коллектив впоследствии разросся до 40 человек. Только 12 из них работали над Brothers: A Tale of Two Sons;
Юсеф Фарес сам написал сценарий, хоть и работал вместе с консультантом;
Фарес хочет работать только над кооперативными играми. По его словам, он бы отказался от бюджета в 10 миллионов долларов, если бы одним из условий его получения была разработка строго одиночной игры;
Фарес никогда не сделает игру с микротранзакциями;
Сейчас никаких планов по переносу A Way Out на Nintendo Switch.
Кооперативный боевик выходит 23 марта на PS4, Xbox One и РС.