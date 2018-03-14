РС-версия A Way Out требует геймпад — ЕА представила системные требования игры

Electronic Arts опубликовала системные требования A Way Out, кооперативного боевика про побег из тюрьмы и последующие приключения двух раздражающих друг друга напарников по коллективному несчастью.

Оказалось, что для игры потребуется не менее одного геймпада, а при прохождении вдвоём на одном компьютере — два. Это напоминает предыдущий проект Юсефа Фареса — Brothers: A Tale of Two Sons — где на РС тоже требовался контроллер.

Минимальные системные требования (720р, 30 кадров в секунду на низких настройках графики):

ОС: Windows 7 (64 бита), Windows 8.1 (64 бита), Windows 10 (64 бита);

Процессор: Intel Core i3-2100T (2,5 ГГц) или AMD FX 6100;

Оперативная память: 8 ГБ;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 2 ГБ или AMD Radeon HD 7750 2 ГБ;

Место на жёстком диске: 25 ГБ;

Подключение к интернету: не менее 256 кбит в секунду.

Рекомендуемые системные требования (1080р, 60 кадров в секунду на высоких настройках графики)

ОС: Windows 7 (64 бита), Windows 8.1 (64 бита), Windows 10 (64 бита);

Процессор: Intel Core i5 3570K, AMD Ryzen 3 1300x или лучше;

Оперативная память: 16 ГБ;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960, AMD Radeon R9 290 или лучше;

Место на жёстком диске: 25 ГБ;

Подключение к интернету: не менее 256 кбит в секунду.

Также разработчики представили перечень графических настроек компьютерной версии игры:

Режим отображения;

Разрешение;

Вертикальная синхронизация;

Качество текстур;

Качество теней;

Качество отражений;

Уровень детализации;

Качество шейдеров;

Симуляция воды;

Анизотропная фильтрация;

Качество постобработки.

Кроме этого, Фарес побывал в гостях у издания GameSpot, где поделился другими подробностями своего проекта:

Прохождение займёт от 6 до 8 часов;

Разработка игры стартовала с 10 сотрудниками, но коллектив впоследствии разросся до 40 человек. Только 12 из них работали над Brothers: A Tale of Two Sons;

Юсеф Фарес сам написал сценарий, хоть и работал вместе с консультантом;

Фарес хочет работать только над кооперативными играми. По его словам, он бы отказался от бюджета в 10 миллионов долларов, если бы одним из условий его получения была разработка строго одиночной игры;

Фарес никогда не сделает игру с микротранзакциями;

Сейчас никаких планов по переносу A Way Out на Nintendo Switch.

Кооперативный боевик выходит 23 марта на PS4, Xbox One и РС.