Как установить редактор скриншотов из Android P на любой смартфон

Android P получил встроенный редактор скриншотов. Теперь смартфон предлагает изменить изображение сразу после его создания. Разработчик портировал программу на другие устройства и поделился им на форуме XDA.

Поблагодарить стоит пользователя под ником Quinny899, сообщает Phone Arena. Редактор работает не идеально, но зато поддерживает большинство устройств.

Для работы скачайте установочный файл по этой ссылке. После установки сделайте скриншот и нажмите «Поделиться» в новом окне.

Теперь выбираем Markup и редактируем изображение на свой вкус. Среди функций — обрезка и разноцветные маркеры. При необходимости можно сделать шаг назад.

Для сохранения изображения нажмите галочку в правом верхнем углу. Если картинка не появляется, убедитесь в наличии прав у приложения на использование галереи.

Обсудить нововведения Android P можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.