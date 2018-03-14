Как восстановить удаленные Письма, Контакты и документы на Mac в два клика

Как восстановить удаленные Письма, Контакты и документы на Mac в два кликаСовет для всех маководов со стажем и тех, кто только присоединился к кругу владельцев MacBook. ВСЕГДА включайте автосинхронизацию в настройках утилиты Time Machine (Настройки —> Time Machine —> Создавать резервные копии автоматически).

Зачем?

Представьте, что удалили нужный контакт или письмо. Разумеется, автоматическая синхронизация с удаленными серверами iCloud или Google тут же приведет к утере данных.

Вы не сможете найти письмо, открыв веб-интерфейс почты Gmail или отыскать контакт в сервис iCloud.com.

Выход — Time Machine. С его помощью можно быстро найти нужное вложение, письмо, контакт или документ.

Шаг 1. Открываете необходимое приложение (Контакты, стандартный клиент Mac Почта) и оставляете его активным на экране.

Шаг 2. Запускаете Spotlight (знак лупы в верхнем правом углу) и вводите Time Machine.

Шаг 3. Открывается история резервных копий конкретного запущенного приложения.

Ищите нужную информацию;)

Данный способ работает и для офисного пакета iWork, а также ряда других приложений.