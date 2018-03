У Pokemon Go появятся последователи: Google Maps открыли разработчикам игр

Компания Google открыла инструментарий, благодаря которому разработчики смогут собственные игры дополненной реальности на основе «Карт Google». Инициатива поисковика откроет дорогу AR-проектам в духе Pokémon Go, которые позволят геймерам перемещаться по локациям из реального мира, обогащенным виртуальной картинкой.

Кроме Gaming API, компания откроет создателям игр полный доступ к данным «Карт», обновляемым в режиме реального времени, и запустит новый комплект средств разработки (SDK) для Unity — самого популярного движка для создания 2D— и 3D-приложений, а также игр виртуальной и дополненной реальности. Интеграция с Unity даст разработчикам большую гибкость и контроль, позволив им дополнять и видоизменять реальные объекты, такие как здания и дороги.

Судя по демонстрации Gaming API, разработчики смогут превратить непримечательную городскую локацию в фэнтезийный пейзаж, из ресторана сделать таверну, а на арку посадить дракона, охраняющего сундук с сокровищами. Держа в руке смартфон, пользователи смогут перемещаться по детализированным виртуальным мирам, выполняя квесты или убегая от зомби.

Доступ к Gaming API уже получили некоторые студии, пишет The Verge. Среди готовящихся проектов с уникальными игровыми средами: Jurassic World Alive (по мотивам франшизы «Парк Юрского периода»), в которой предстоит ловить и сражаться с динозаврами, The Walking Dead: Our World и Ghostbusters World.

Больше о проекте Google будет рассказано на конференции Game Developers Conference (GDC), которая стартует на следующей неделе в Сан-Франциско

Между тем авторы Pokémon Go, компания Niantic (бывшая «дочка» Google) также готовит новую игру с элементами дополненной реальности. События Harry Potter: Wizards Unite развернутся в сказочной вселенной мальчика-волшебника Гарри Поттера

"Благодаря Harry Potter: Wizards Unite игроки, мечтавшие стать настоящими волшебниками, наконец-то смогут ощутить себя частью 'Волшебного мира' Дж. К. Роулинг, — говорили в Niantic. — Геймеры смогут учить заклинания, исследовать районы и кварталы города в реальном мире, чтобы находить и сражаться с легендарными чудищами, а также объединяться с другими и уничтожать могущественных врагов".