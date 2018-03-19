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Разработчики игр получили доступ к Google Maps
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Разработчики игр получили доступ к Google Maps 

Gizmonews 19 марта 2018
Фото: Gizmonews
Google открыла инструментарий, позволяющий разработчикам игр подстраивать свои проекты под «Google Maps». Это поможет развитию различных AR-проектов в стиле Pokеmon Go, благодаря которым геймеры перемещаются по локациям из реального мира для того, чтобы выполнить задание в виртуальном сюжете.
Компания также предоставит создателям игр полный доступ к данным «Карт», обновляемым в режиме реального времени. Более того, будет запущен новый комплект средств разработки для движка Unity, который используется при создании 2D— и 3D-приложений, а также игр виртуальной и дополненной реальности. Разработчики смогут превратить локацию реального города в фэнтезийный пейзаж, ресторан превратить в таверну, а на арку посадить дракона.
Сейчас доступк к инструментарию получили некоторые студии и в числе готовящихся проектов: Jurassic World Alive, в которой нужно сражаться с динозаврами. Больше о проекте станет известно на конференции Game Developers Conference на следующей неделе в Сан-Франциско.
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