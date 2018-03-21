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Google разрешила играть в игры без установки на смартфон
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Google разрешила играть в игры без установки на смартфон 

Ferra.ru 4 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Компания Google представила функцию Google Play Instant, которая позволяет пользователям опробовать и сыграть в мобильную игру без необходимости устанавливать её на смартфон.
Отметим, аналогичную функцию для простых, неигровых, приложений под названием Android Instant Apps компания представила в 2016 году, она заработала в Google Play в конце 2017 года.
Сейчас в Google Play появилась коллекция Instant Gameplay для игр, доступных без установки. На данный момент так можно опробовать игры Clash Royale, Words with Friends 2, Bubble Witch 3 Saga и другие от таких разработчиков, как Playtika, MZ, Jam City и Hothead Games.
Google отмечает, что функция пока всё еще находится в стадии бета-тестирования. Версии игр для Google Instant App занимают менее 10 МБ, некоторые включают только 30 секунд «пробного» геймплея.
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