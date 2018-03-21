Google разрешила играть в игры без установки на смартфон

Компания Google представила функцию Google Play Instant, которая позволяет пользователям опробовать и сыграть в мобильную игру без необходимости устанавливать её на смартфон.

Отметим, аналогичную функцию для простых, неигровых, приложений под названием Android Instant Apps компания представила в 2016 году, она заработала в Google Play в конце 2017 года.

Сейчас в Google Play появилась коллекция Instant Gameplay для игр, доступных без установки. На данный момент так можно опробовать игры Clash Royale, Words with Friends 2, Bubble Witch 3 Saga и другие от таких разработчиков, как Playtika, MZ, Jam City и Hothead Games.

Google отмечает, что функция пока всё еще находится в стадии бета-тестирования. Версии игр для Google Instant App занимают менее 10 МБ, некоторые включают только 30 секунд «пробного» геймплея.