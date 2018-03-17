Google добавит реализма играм на основе ARKit

Компания Google открыла исходный код «Google Карт» для разработчиков, следует из материалов блога поискового гиганта. Отныне создатели игр с поддержкой технологий дополненной реальности смогут более эффективно взаимодействовать с предметами материального мира, интересно обыгрывая окружающие пользователя здания, дороги и иные объекты городской инфраструктуры.

«Сегодня все больше студий стремятся разрабатывать игры с дополненной реальностью, — констатируют представители Google. — Для того чтобы объединить обе реальности, разработчикам требуется переварить устройство материального мира. Поэтому мы рады представить новейшее решение для создания игр на основе модели «Google Карт»».

Одной из первых игр с поддержкой API «Google Карт» станет Jurassic World Alive, о которой мы рассказывали на прошлой неделе. Совместный продукт студий Ludia и Universal повторяет идею Pokemon Go, используя камеру смартфона или планшета для формирования виртуальных динозавров. Глубокая интеграция с «Google Картами» позволит игре преобразовывать городскую среду так, как если бы мир вновь вернулся к юрскому периоду.

Обсудить перспективы новой инициативы Google можно в официальном Telegram-чате AppleInsider.ru.