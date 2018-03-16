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ЦППК: Иск «Ресурс Сервис» о признании компании банкротом не имеет юридических оснований
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ЦППК: Иск «Ресурс Сервис» о признании компании банкротом не имеет юридических оснований 

Агентство «Москва» 11 часов назад
Иск компании АО «Ресурс Сервис» о признании компании ОАО «Центральная ППК» банкротом не имеет юридических оснований, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ЦППК. «Информация в СМИ о банкротстве компании некорректна. Неверная информация о банкротстве связана с подачей АО „Ресурс Сервис“ искового заявления в Арбитражный суд Москвы в январе 2018 г. Компания требует признать ОАО „Центральная ППК“ банкротом. Данное заявление не имеет юридических оснований для возбуждения процедуры банкротства, поскольку со стороны ОАО „Центральная ППК“ нет неисполненных финансовых обязательств перед АО „Ресурс Сервис“, — говорится в сообщении.
Уточняется, что предварительное заседание Арбитражного суда назначено на 28 марта на котором компания представит основания для прекращения дела.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Арбитражный суд Москвы на заседании 28 марта рассмотрит заявление IT-компании АО „Ресурс Сервис“ о признании „Центральной пригородной пассажирской компании“ (ЦППК) банкротом. Заявление было принято судом 31 января 2018 г.
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