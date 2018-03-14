Альфа-банк инвестирует в разработчика мобильного приложения «Кошелек»

«Советом директоров Альфа-банка одобрено инвестиционное приобретение доли в ООО „Бесконтакт“ — финтех-стартапе, который разрабатывает мобильное приложение „Кошелек“», — сказал представитель банка.

Главный продукт «Бесконтакта» — мобильное приложение «Кошелек», выпущенное для устройств на iOS и Anroid. Оно позволяет привязывать банковские карты к аккаунту в приложении и расплачиваться ими в интернет-магазинах или на кассах прикосновением смартфона.