Альфа-банк инвестирует в разработчика мобильного приложения «Кошелек» 

«Советом директоров Альфа-банка одобрено инвестиционное приобретение доли в ООО „Бесконтакт“ — финтех-стартапе, который разрабатывает мобильное приложение „Кошелек“», — сказал представитель банка.
Главный продукт «Бесконтакта» — мобильное приложение «Кошелек», выпущенное для устройств на iOS и Anroid. Оно позволяет привязывать банковские карты к аккаунту в приложении и расплачиваться ими в интернет-магазинах или на кассах прикосновением смартфона.
Проект был запущен в 2010 году предпринимателями Кириллом Горыней и Филиппом Шубиным. 40,75% компании принадлежит Филиппу Генсу, сыну основателя группы компаний «Ланит» Георгия Генса.