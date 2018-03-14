Ноутбуки и компьютеры Apple признали самыми надежными

Ноутбуки и компьютеры Apple признали самыми надежнымиЭксперты компании Rescuecom провели масштабное исследование ряда ноутбуков и компьютеров брендов с мировым именем.

Итого множественных тестов стало признание техники Apple самой надежной. По заверению Rescuecom, ноутбуки американской компании ломаются значительно реже конкурентных продуктов, а их владельцам приходится реже обращаться в сервисные центры.

В ходе исследования была изучена статистика обращений пользователей в авторизованные сервисные центры. Компьютеры Apple были отмечены рейтингом A+, получив 655 балов по шкале надежности.

Дальнейший список выглядит следующим образом:

Вторую строчку занимает южнокорейская Samsung, следом — IBM . Ноутбукам и компьютерам IBM досталась третья строчка рейтинга. Чаще всего сервисные центры посещают владельцы техники HP и ASUS.

Успех Apple эксперты пояснили стремлением компании выпускать как можно меньше бюджетных устройств.