Ноутбуки и компьютеры Apple признали самыми надежными 

Ноутбуки и компьютеры Apple признали самыми надежнымиЭксперты компании Rescuecom провели масштабное исследование ряда ноутбуков и компьютеров брендов с мировым именем.
Итого множественных тестов стало признание техники Apple самой надежной. По заверению Rescuecom, ноутбуки американской компании ломаются значительно реже конкурентных продуктов, а их владельцам приходится реже обращаться в сервисные центры.
В ходе исследования была изучена статистика обращений пользователей в авторизованные сервисные центры. Компьютеры Apple были отмечены рейтингом A+, получив 655 балов по шкале надежности.
Дальнейший список выглядит следующим образом:
Вторую строчку занимает южнокорейская Samsung, следом — IBM. Ноутбукам и компьютерам IBM досталась третья строчка рейтинга. Чаще всего сервисные центры посещают владельцы техники HP и ASUS.
Успех Apple эксперты пояснили стремлением компании выпускать как можно меньше бюджетных устройств.