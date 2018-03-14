Ещё
Ноутбуки и компьютеры Apple признали самыми надежными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ноутбуки и компьютеры Apple признали самыми надежными 

iPhones.ru 14 марта 2018
Фото: iPhones.ru
Ноутбуки и компьютеры Apple признали самыми надежнымиЭксперты компании Rescuecom провели масштабное исследование ряда ноутбуков и компьютеров брендов с мировым именем.
Итого множественных тестов стало признание техники Apple самой надежной. По заверению Rescuecom, ноутбуки американской компании ломаются значительно реже конкурентных продуктов, а их владельцам приходится реже обращаться в сервисные центры.
В ходе исследования была изучена статистика обращений пользователей в авторизованные сервисные центры. Компьютеры Apple были отмечены рейтингом A+, получив 655 балов по шкале надежности.
Дальнейший список выглядит следующим образом:
Вторую строчку занимает южнокорейская Samsung, следом — IBM. Ноутбукам и компьютерам IBM досталась третья строчка рейтинга. Чаще всего сервисные центры посещают владельцы техники HP и ASUS.
Успех Apple эксперты пояснили стремлением компании выпускать как можно меньше бюджетных устройств.
iPhones.ru: последние новости
За взлом Safari хакер получил 65 тыс. долларов Билайн готовит новые тарифы. Меняют минуты на трафик Оператор VK Mobile от МегаФона провалился
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию451
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе23
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня12
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури42
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе289
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение