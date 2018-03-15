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Представлен российский процессорный модуль «Салют»
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Представлен российский процессорный модуль «Салют» 

Chip.ru 15 марта 2018
Фото: Chip.ru
Российская компания Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (АО НПЦ «ЭЛВИС») представила новую отечественную разработку — процессорный модуль Салют-ЭЛ24ПМ. В его основе лежит малопотребляющий многоядерный сигнальный микропроцессор нового поколения 1892ВМ14Я, предназначенный для связных, навигационных, мультимедийных, встраиваемых, мобильных приложений (планшетов, интеллектуальных видеокамер, телефонов).
Заявлена поддержка интерфейсов USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet, I2S, I2C, UART, SPI, PWM, MFBSP, GPIO. Энергонезависимая память: NAND Flash x 8 бит @ 100 МГц, 4 Гб (опционально до 8 Гб), eMMC 32 Гб (опционально до 64 Гб), SPI Flash 4 Мб. Питание — 3.3 В. Потребляемая мощность составляет не более 5 Вт. Габариты процессорного модуля — 60х60х5,5 мм.
Источник: «ЭЛВИС»
Фото: «ЭЛВИС»
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