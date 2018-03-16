Бизнес и частные пользователи операторов столкнулись с проблемами доступа в интернет

"Вымпелком" и "Мегафон". Крупнейшие российские интернет-провайдеры испытывали на этой неделе серьезные сложности с обслуживанием своих частных и корпоративных клиентов из-за действий владельцев запрещенных в стране сайтов, сообщил «Коммерсантъ». Среди провайдеров, в сетях которых произошел сбой, источник газеты называет "Транстелеком" (ТТК), «Ростелеком», Tele2

Произошедшее объясняется перегрузкой систем фильтрации на стороне операторов. Перегрузка стала следствием того, что сразу множество сайтов, находящихся в реестре блокировки Роскомнадзора , внесли значительное количество записей своих новых IP-адресов в базу данных интернет-имен. Общее количество таких адресов на какое-то время превысило возможности систем фильтрации, вызвало перебои в обслуживании абонентов и, как следствие, нарушило работу бизнес-клиентов, чья деятельность завязана на доступе в интернет. Роскомнадзор, ведомство выносящее решение о блокировке сайтов в стране, отрицает связь между системой блокировки и зафиксированными сбоями.

ТТК подтвердила факт сбоев, Tele2 и «Вымпелком» заявили об отсутствии серьезных проблем, «Мегафон» и «Ростелеком» их вовсе отрицают. В своем официальном комментарии МТС , которая не вошла в список операторов, испытавших сбои, заявила, что система фильтрации компании настроена с защитой от проблем, подобных той, что произошла в сетях конкурентов.

Клиенты российских операторов не впервые сталкиваются с серьезными сложностями из-за перебоев с работой операторских систем. Например, в 2017 году массовые проблемы вызвала эпидемия вируса WannaCry, охватившая весь мир. Тогда, как и в этот раз, далеко не всем операторам в стране удалось защитить себя и своих клиентов. Количество кибератак год от года неуклонно растет. Согласно статистике компании Positive Technologies, в 2017 году самыми частыми объектами атак стали инфраструктура и веб-ресурсы компаний.