Ваш Android так может? Почему я никогда не променяю Apple

Ваш Android так может? Почему я никогда не променяю AppleПредставьте, что живете в клетке из самого настоящего золота. Внутри чистота и порядок, бесконечное количество развлечений, блюда на любой вкус, перспективы творческого и карьерного роста, а также море впечатлений. Это и есть экосистема Apple

Единственное ограничение — нельзя выходить за пределы золотой клетки или, другими словами, пользоваться устройствами производителей-конкурентов. Что делать?

В тему: Хочу перейти с iPhone на Android. Но это сложно

Сколько бы раз я не хотел выбраться за рамки экосистемы, меня постоянно останавливало чувство простоты и спокойствия. Почти в 30 мне уже не хочется лишний раз доставать из шкафа бубен и плясать с ним по кругу, но это еще не все.

Мне нравится смежный софт для iOS и macOS

Называйте меня педантом, но я привык к порядку в доме, автомобиле, технопарке гаджетов и программном обеспечении. Меня выводит из себя хлам, дикий разнобой девайсов и софта. И я ничего не могу с собой поделать.

Мне очень нравится смежный софт для iOS и macOS. Так я называю приложения одного разработчика, адаптированные как для iPhone, так и для Mac.

Они обычно проворно синхронизируют свои данные между девайсами через iCloud или другие облака, у них интерфейс в одном стиле и одинаковая логика использования.

Примеры смежных приложений:

Things для iPhone и Mac — продвинутый планировщик задач для работы и личной жизни

Fantastical для iPhone и Mac — самый удобный календарь с наглядным виджетом с делами

Pocket для iPhone и Mac — настоящий «карман» для любой информации с доступом офлайн

Spark для iPhone и Mac — классное решение для работы с электронной почтой

Simplenote для iPhone и Mac — удобный заметочник с полной историей изменений

iA Writer для iPhone и Mac — лучший текстовый редактор с поддержкой быстрой HTML-разметки через Markdown

Кроме этого, на iPhone и Mac огромное количество встроенного смежного софта: «Почта», «Заметки», «Напоминания», «Календарь».

Это всего несколько примеров, которых внутри экосистемы Apple очень много — почти у каждого приличного приложения для Mac есть аналог для iPhone и наоборот.

Конечно, некоторые из смежных программ есть на Windows и Android, но их количество значительно меньше — по моим наблюдениям, в разы.

В конце 2017 Bloomberg рассказал, что Apple разрешит создавать универсальные приложения для iOS и macOS. Ждем анонс на WWDC 2018 — тогда пользоваться «смежным» софтом будет еще удобнее.

Я без ума от наушников Apple с чипом W1 Больше года тому назад по совету главного редактора iPhones.ru Никиты Горяинова я купил беспроводные наушники Beats Powerbeats3 Wireless. Тогда это было единственное устройство с чипом W1 кроме AirPods, и я точно не разочаровался.

Сегодня все актуальные беспроводные наушники Beats оборудованы таким же специальным процессором, который расширяет максимальную дистанцию от источника и увеличивает время автономной работы.

Тем не менее, главная фишка W1 — возможность быстрого переключения между всеми устройствами Apple, которые привязаны к одному аккаунту Apple ID.

Например, я слушаю музыку с iPhone по дороге домой, а после прихода переключаю источник на MacBook Pro через строку меню macOS в два нажатия. Это очень и очень удобно — у Android с Windows ничего подобного просто нет.

Люблю БЫСТРО передавать файлы через AirDrop

Когда мы едем компанией в любую поездку, фотографируем друг друга на свои iPhone и быстро передаем снимки между смартфонами через AirDrop. Его же я использую, когда нужно передать что угодно с iPhone на Mac.

Нужно просто выделить необходимые файлы и выбрать получателя в меню отправки.

Но система ломается, когда в процесс вмешивается Android. Появляется вопрос — где найти нормальный Wi-Fi, чтобы перебросить снимки через электронную почту или каким-то другим образом.

Конечно, есть дополнительный софт, который решает проблему, но его еще нужно найти и настроить — это возвращает нас ко все тем же танцам с бубном.

Раньше хотелось разбираться, но сегодня лучше уделить это время близким — тем более, если Apple все продумала вместо нас.

Я часто говорю по телефону через MacBook

В последнее время обратил внимание, что все чаще принимаю голосовые вызовы с iPhone прямо на MacBook — активно работаю в наушниках и просто отвечаю на входящий с ноутбука. Это очень удобно.

Чтобы система заработала, нужно просто включить ее в разделе «Телефон» настроек iPhone и в FaceTime на Mac. Никаких дополнительных манипуляций не нужно.

Главное — чтобы iPhone и Mac находились в зоне действия одной сети Wi-Fi. Этого достаточно.

У конкурентов есть попытки сделать что-то подобное между Android и Windows, но практика показывает, что работает все это откровенно плохо.

Моя следующая покупка — Apple TV 4g или 5g В ближайшее время я планирую наконец-то купить себе Apple TV — еще думаю или самую новую приставку 5-го поколения, или просто остановлюсь на 4-ом.

С помощью нее я смогу не только передавать изображение на телевизор без каких-то проводов, но и использовать ее как самостоятельный девайс для доступа к видеосервисам и Apple Music.

Более того, мне нравится возможность установки дополнительных приложений и игр, многие из которых кажутся мне полезными уже сегодня.

Конечно, эта приставка полезна только в экосистеме Apple. Использовать ее вместе с Android и Windows нет абсолютно никакого смысла.

Я прекрасно понимаю, что все, что описано выше, можно реализовать и за пределами экосистемы Apple.

Тем не менее, работать это будет не настолько гладко, а на настройку уйдет масса времени. Поэтому моя зависимость выглядит оправданной, согласны?