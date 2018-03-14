Firefox Quantum ускорит загрузку веб-страниц, начав игнорировать кеш

Ранее браузер Mozilla получал данные веб-сайта из кеша, хранящегося на жестком диске или SSD на ПК. Новая версия Firefox, выпущенная во вторник, будет работать немного быстрее, если сможет получить эту информацию из сети быстрее, чем с компьютера. Эта функция является частью проекта Quantum, нацеленного на ускорение работы Firefox — проекта, название которого Mozilla включила в название своего продукта Firefox Quantum.

В свое время Firefox помог вернуть конкуренцию на рынок браузеров, но в последнее время от сдает позиции по популярности. Mozilla пытается восстановить репутацию Firefox, сначала капитально его переработав, чтобы повысить скорость, а затем добавив новые функции. Если это удастся, Firefox останется гарантией того, что веб — это открытая технология, а не платформа, на которой доминирует Google с браузером Chrome.

Среди других возможностей Firefox 59 отметим следующие. Технология ускорения отображения страницы теперь доступна не только для Linux и Windows, но также и для MacOS. Это позволяет сделать следующий шаг по увеличению скорости — к сохраненным спискам отображения, которые должны появиться в Firefox 60.

Функция создания скриншотов Firefox теперь позволяет добавлять аннотации к изображениям.

Возвращается самая ожидаемая функция для расширений — скрытие вкладок. Mozilla реализовала в Firefox систему расширений, используемую в Google Chrome, но не добавила все возможности своей старой технологии расширений. Эта функция полезна для расширений, которые управляют группами вкладок.

В режиме приватного просмотра Firefox теперь будет передавать некоторую информацию о пользователе — HTTP-ссылку. Она будет отправляться на веб-сайты, которые потенциально могут вас отслеживать.

Появится первая тестовая версия Firefox Quantum for Enterprise — улучшенная версия браузера, предназначенная для упрощения управления бизнесом и другими организациями. Источник: CNET

Фото: MyBroadband Опрос: Каким браузером вы пользуетесь? Chrome Firefox Internet Explorer Opera Яндекс. Браузер Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Какой браузер лучше: Firefox или Chrome?

Новый браузер Firefox Quantum вдвое быстрее предыдущей версии