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Абоненты «МегаФон» смогут безлимитно пользоваться популярными интернет-сервисами
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Абоненты «МегаФон» смогут безлимитно пользоваться популярными интернет-сервисами 

Chip.ru 14 марта 2018
Фото: Chip.ru
Российский оператор сотовой связи «МегаФон» представил обновленные опции «Интернет S», «Интернет M», «Интернет L» и «Интернет XL», которые включают безлимитное использование множества популярных интернет-сервисов. Так, «Интернет S» неограниченно работает с такими сервисами для планшета, как Google Карты, Яндекс. Карты, Яндекс. Навигатор, Яндекс. Транспорт, AppleMap, 2gis.ru, Mail.ru, Яндекс. Почта, Google почта, Mail.ru Облако, Яндекс. Диск, Dropbox (Windows), iCloud (iOS).
В старших пакетах добавляются и другие сервисы. Так, в «Интернет XL» входит безлимит на ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Яндекс. Музыка, ВКонтакте Музыка, Zvooq, BOOM и даже Youtube. Цены на пакеты опций составляют соответственно 330, 400, 550 и 600 руб. в месяц. Для использования других ресурсов в пакетах S, M и L предусмотрено 6, 13, 22 Гб. В пакете XL трафик не ограничен.
Источник: МегаФон
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