Абоненты «МегаФон» смогут безлимитно пользоваться популярными интернет-сервисами

В старших пакетах добавляются и другие сервисы. Так, в «Интернет XL» входит безлимит на ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Яндекс. Музыка, ВКонтакте Музыка, Zvooq, BOOM и даже Youtube. Цены на пакеты опций составляют соответственно 330, 400, 550 и 600 руб. в месяц. Для использования других ресурсов в пакетах S, M и L предусмотрено 6, 13, 22 Гб. В пакете XL трафик не ограничен.

Источник: МегаФон

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