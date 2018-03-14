Новый Firefox блокирует надоедливые запросы от сайтов

Компания Mozilla открыла для скачивания новую версию браузера Firefox. Основным новшеством стала функция, которая препятствует запросам сайтов на отправку push-уведомлений. Также программа позволяет автоматически отказывать страницам, спрашивающим разрешение на доступ к камере устройства, микрофону и геолокации.

Чтобы включить новую опцию, нужно зайти в «Настройки» -> «Приватность и защита» -> «Разрешения», возле пункта «Уведомления» нажать на кнопку «Параметры…» и поставить главку напротив «Блокировать новые запросы на отправку вам уведомлений».

"Это не позволит веб-сайтам, кроме перечисленных выше, запрашивать разрешение на отправку уведомлений", — отмечают разработчики. То же можно сделать для пунктов «Местоположение», «Камера» и «Микрофон». В то же время оговаривается, что блокировки могут нарушить некоторые функции веб-сайта.

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Помимо возможности отключить раздражающие оповещения, Firefox 59 улучшает поддержку ввода при помощи стилуса, ускоряет рендеринг графики на «маках» и позволяет добавлять аннотации к скриншотам. Небольшие изменения также коснулись режима «инкогнито»: при приватном просмотре ссылки автоматически очищаются от рефереров — так, чтобы пользователя было сложнее отследить.