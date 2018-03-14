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Пользователи сенсационно разочаровались в Apple и Google
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Пользователи сенсационно разочаровались в Apple и Google 

Chip.ru 14 марта 2018
Фото: Chip.ru
Американская маркетинговая компания Harris Poll опубликовала свой очередной рейтинг Reputation Quotient, отображающий репутацию компаний в глазах обыкновенных пользователей. На первом месте, уже в третий раз подряд оказалась Amazon. «Серебро» получила сеть супермаркетов Wegmans. «Бронзу» — автомобильная компания Илона Маска Tesla. Но что гораздо интереснее, два главных американских гиганта — Apple и Google -сенсационно рухнули, вылетев не только из первой десятки, но даже из двадцатки. Так, Apple опустилась с 5-го сразу на 29-е место, а Google — с 8-го на 28-е. По мнению аналитиков, такое падение связано с тем, что оба гиганта уже давно не выпускали действительно инновационных продуктов. Судя по всему, iPhone X и Google Pixel 2 американцы за таковые не считают. Также в рейтинг попали Microsoft (11 место), Netflix (21), LG (25), Samsung (35), Facebook (51) и Uber (76).
Источник: Harris Poll
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