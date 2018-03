WhatsApp согласилась не передавать данные пользователей в Facebook

WhatsApp согласилась не передавать данные пользователей в FacebookВ 2014 году Facebook приобрела популярный мессенджер WhatsApp. В ноябре 2016 года представители последнего объявили о том, что вся база телефоннных номеров пользователей будет перенесена в Facebook.

На этом-то моменте и начали возникать первые проблемы. Социальная сеть хотела с помощью этих данных оптимизировать рекламу и рекомендации друзей.

12 февраля Берлинский окружной суд признал незаконными ряд положений пользовательского соглашения Facebook. А 1 марта Высший административный суд Гамбурга и вовсе запретил делиться данными немецких пользователей WhatsApp с Facebook.

Теперь независимая комиссия по контролю информационных прав Великобритании постановила запретить обмен данными между сервисами.

Представитель комиссии Елизавета Дэнам прокомментировала ситуацию и претензии к мессенджеру так:

Руководство мессенджера не придерживается нескольких обязательных пунктов:

— WhatsApp не определил законодательную основу обработки и обмена персональными данными

— WhatsApp не предоставил пользователям вменяемую и адекватную информацию о принципах такой обработки и совмещения данных нескольких сервисов

Пока факта передачи данных обнаружено не было, поэтому компанию штрафовать не будут.

Facebook, в свою очередь, согласились с тем, что не стоит пока передавать информацию мессенджера в соцсеть. Для этого компаниям необходимо разработать четкие правила по передаче информации, которые будут удовлетворять европейским нормам конфиденциальности, General Data Protection Regulation (GDP).