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Сайт украинского Гидрометцентра майнил криптовалюту
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Сайт украинского Гидрометцентра майнил криптовалюту 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Официальный сайт Гидрометцентра Украины занимался майнингом криптовалют. В коде сайта обнаружили программу-майнер CoinHive, которая использует мощность компьютеров пользователей сайта для добычи криптовалюты. Об этом сообщает портал Altcoin.info.
Существование JavaScript-майнера в коде сайта не скрывается, он не спрятан в других файлах — код майнера можно увидеть на 35-й строчке в HTML-коде сайта. Пока не ясно, как майнер оказался встроен в код. По одной версии, программа могла быть встроена в код сайта в результате хакерской атаки. По другой информации, майнингом криптовалют занималось технические работники сайта.
В феврале 2018 года стало известно, что сотрудники информационных подразделений министерства финансов Казахстана занимались майнингом криптовалют на рабочем месте. Они использовали для майнинга серверы региональных департаментов государственных доходов, районных подразделений и самые мощные компьютеры отдельных работников.
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