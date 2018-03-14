На участке Южнопортовой улицы восстановили поврежденное дорожное покрытие

Глубокие дорожные ямы оперативно заделали у дома 18 по Южнопортовой улице после обращения местного жителя на портал «Наш город». Мужчина сообщил о проблеме и попросил устранить ее, приложив соответствующий фотоматериал.

В установленный срок на портале появился ответ пользователю за подписью главы управы Южнопортового района Сергея Никитина.

«Уважаемый пользователь! Сообщаем Вам, что выполнены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия», — говорится в ответе.

Напомним, сообщить о неровностях дорожного покрытия можно в соответствующую рубрику на портале «Наш город» после несложной регистрации. Это считается официальным обращением в органы исполнительной власти: в установленный законом срок пользователю должны дать ответ по изложенной им проблеме. (мю)