Ещё
На участке Южнопортовой улицы восстановили поврежденное дорожное покрытие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На участке Южнопортовой улицы восстановили поврежденное дорожное покрытие 

Управа Южнопортового района 14 марта 2018
Фото: Управа Южнопортового района
Глубокие дорожные ямы оперативно заделали у дома 18 по Южнопортовой улице после обращения местного жителя на портал «Наш город». Мужчина сообщил о проблеме и попросил устранить ее, приложив соответствующий фотоматериал.
В установленный срок на портале появился ответ пользователю за подписью главы управы Южнопортового района Сергея Никитина.
«Уважаемый пользователь! Сообщаем Вам, что выполнены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия», — говорится в ответе.
Напомним, сообщить о неровностях дорожного покрытия можно в соответствующую рубрику на портале «Наш город» после несложной регистрации. Это считается официальным обращением в органы исполнительной власти: в установленный законом срок пользователю должны дать ответ по изложенной им проблеме. (мю)
Управа Южнопортового района: последние новости
Собянин: Строительство первой очереди ТПК вышло на финишную прямую Собянин рассказал о перспективах развития Щербинки Собянин поздравил московских театралов с открытием новой сцены "Табакерки"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля174
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня27
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе30
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию518
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури44
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение