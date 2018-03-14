Ещё
Reuters: сотрудницы Microsoft обвинили компанию в гендерной дискриминации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Reuters: сотрудницы Microsoft обвинили компанию в гендерной дискриминации 

ТАСС 14 марта 2018
НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудницы корпорации Microsoft подали на нее сотни жалоб, обвиняя ее в дискриминации по половому признаку в период с 2010 по 2016 годы. Об этом сообщило агентство Reuters.
Как удалось выяснить агентству, еще в 2015 году в федеральный окружной суд Сиэтла (штат Вашингтон) несколькими женщинами был подан иск против Microsoft, в котором они обвинили компанию, производящую программное обеспечение в отказе от повышения заработной платы или продвижения по службе. В нем как раз упоминалось о том, что в указанный период внутри компании было зарегистрировано всего 238 жалоб схожего содержания.
Иск все еще находится на стадии досудебного разбирательства. Однако в настоящее время адвокаты истцов работают над тем, чтобы объединить все эти жалобы в один коллективный иск, который, по их мнению, может представить интересы более 8 тыс. женщин из Microsoft.
Представители Microsoft отрицают существование политики дискриминации в отношении своих сотрудниц. Во вторник компания выступила с заявлением о том, что она обладает собственной надежной системой для расследования и урегулирования проблем, поднимаемых ее служащими. По данным Microsoft, она ежегодно тратит более $55 млн на программы поощрения разных форм «разнообразия и инклюзивности». В компании в настоящее время заняты примерно 74 тыс. сотрудников на территории США.
Компания Microsoft была создана Биллом Гейтсом и Полом Алленом в 1975 году. Она является одной из крупнейших транснациональных корпораций, которая производит программное обеспечение. Бренд Microsoft входит в тройку самых дорогих в мире.
ТАСС: последние новости
Во "ВКонтакте" появилось приложение "Знакомства" "ВКонтакте" и команда Урганта запускают первую в РФ мобильную игру с денежными призами СМИ: сервис потокового аудио Spotify намерен выйти на рынок России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля174
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня27
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе30
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию518
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури44
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение