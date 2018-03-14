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У кого кот длиннее: в интернете стартовал новый уморительный флешмоб
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У кого кот длиннее: в интернете стартовал новый уморительный флешмоб 

Ридус 14 марта 2018
Фото: Ридус
Популярнее котиков нет никого в целом свете. Этим пушистым зверькам не в первый раз удаётся запускать флешмобы в интернете. В этот раз в Твиттере решили помериться длиной своих котов. Всё началось с фотографии пользователя с ником mttkmsan из Японии, который поделился снимков своего питомца, вытянувшегося во весь рост. Хозяина так впечатлила длина котика, что он снабдил фото хэштегом #全日本猫伸ばし協会 — Всеяпонская ассоциация вытягивания кошек). Другие пользователи решили приосединиться к стихийному флешмобу и оказалось, что таких впечатляюще длинных котов очень много.
Ямаме — зачинщик флешмоба длинных котов К нему присоединились другие длинные коты А ваш кот длиннее?
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