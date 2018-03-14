У кого кот длиннее: в интернете стартовал новый уморительный флешмоб

Популярнее котиков нет никого в целом свете. Этим пушистым зверькам не в первый раз удаётся запускать флешмобы в интернете. В этот раз в Твиттере решили помериться длиной своих котов. Всё началось с фотографии пользователя с ником mttkmsan из Японии, который поделился снимков своего питомца, вытянувшегося во весь рост. Хозяина так впечатлила длина котика, что он снабдил фото хэштегом #全日本猫伸ばし協会 — Всеяпонская ассоциация вытягивания кошек). Другие пользователи решили приосединиться к стихийному флешмобу и оказалось, что таких впечатляюще длинных котов очень много.

Ямаме — зачинщик флешмоба длинных котов К нему присоединились другие длинные коты А ваш кот длиннее?