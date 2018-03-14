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Россию обвинили в масштабной атаке на украинцев в Facebook
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Россию обвинили в масштабной атаке на украинцев в Facebook 

Деловая газета «Взгляд» 14 марта 2018
Украинский фонд «Вернись живым» заявил о массовой атаке «российских ботов» на украинский сегмент Facebook, из-за чего блокируются страницы волонтеров, журналистов, блогеров и «лидеров общественных мнений»; при этом украинские власти допустили, что блокировка была законной.
«Уже несколько дней продолжается атака из России на страницы наших волонтеров, активистов, журналистов, блогеров и лидеров общественных мнений. Пророссийские боты и сторона оккупантов активно жалуются на украинцев в соцсети, что приводит к бану», — заявили на странице фонда в Facebook.
Утверждается, что в бан за старую публикацию на месяц отправили основателя фонда «Вернись живым» Виталия Дейнегу. Также оказались заблокированы «большинство расследователей и спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm» Михаил Макарук, военный обозреватель, главред «Информационного сопротивления» Юрий Карин, продюсер Алена Мозгова, заместитель шеф-редактора сайта «Обозреватель» Анна Молчанова.
Утверждается, что заблокированы они все за «старые публикации о войне в Донбассе», о ситуации в Крыму и за комментарии о России.
«Боты по несколько тысяч подписываются на страницы украинских активистов и волонтеров, тщательно анализируют их публикации до 2013-2014 годов, а затем отправляют администрации Facebook жалобы. Чтобы избежать бана, пользователям советуют закрывать старые посты в настройках соцсети», — отмечается в заявлении фонда.
Также активисты заявляют, что такая «массовая атака» была уже несколько лет назад, когда украинцев якобы банили в Facebook за фотографии и карикатуры на российского президента и лидеров ополченцев.
В фонде предположили, что активность «ботов» связана с предстоящими выборами президента России.
Замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин в своем Facebook, в свою очередь, заявил, что направит обращение в европейский офис Facebook по этой ситуации, однако допустил, что формально блокировка за посты, опубликованные ранее, вполне законны, так как «в 2014-м мы слов не подбирали».
Кроме того, Золотухин заявил, что возьмет на себя обязанности спикера «Информнапалма» в Facebook, пока Михаил Макарук забанен.
Стоит отметить, что очень многих россиян также банят в Facebook — в том числе за слово «хохол».
Отметим, что, в соответствии с правилами, Facebook может запретить пользователю выполнять действия, которые являются назойливыми или оскорбительными с точки зрения других пользователей. Это может послужить причиной блокировки. СМИ отмечают, что почти все активные пользователи соцсети хоть раз были заблокированы, причем причиной могла быть даже демонстрация фотографии с акции Femen.
Также в Facebook подчеркивают, что все решения по приемлемости того или иного контента принимают живые люди — то есть, атака «ботов» не была бы успешной в случае, если сообщение на той или иной странице не было действительно оскорбительным.
Кроме того, ограничивается контент, связанный с насилием и жестокостью, в особенности подобные фото и видео.
В Facebook также признавались в ежедневной блокировке миллионов аккаунтов.
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