Как восстановить потерянные сообщения iMessage

Как бы ни был уверен в своей правоте мудрый Воланд, но порой рукописи все же горят. Как сгорают и сообщения iMessage, которые мы можем в сердцах или по неосторожности удалить из своего iPhone или iPad. Если предварительно была сделана резервная копия, то что-то еще можно спасти, а если нет?

Тогда приходится прибегать к помощи различных решений для извлечения информации из устройства, которых сегодня на рынке большое количество. Одна проблема: где гарантия того, что после обновления пробной версии приложения до платной разработчик выполнит свои обещания и обеспечит вас изначально заявленной в описании функциональностью?

Если вы давно читаете наш сайт, то вам наверняка знаком продукт под названием PhoneRescue от компании iMobie. Мы смело рекомендовали его для извлечения утерянного контента, а теперь советуем присмотреться к нему, если вам нужно восстановить удаленные сообщения СМС и iMessage.

На своем сайте разработчик пишет, что приложение способно вытаскивать из памяти телефона удаленные сообщения, даже если не была создана резервная копия системы в iCloud или на компьютере. При этом, если вы загрузите пробную бесплатную версию, вы сможете только увидеть это сообщения, а сохранить их сможет только полная версия. Мы решили купить ее, установить и проверить, действительно ли все работает так, как было обещано.

После запуска PhoneRescue от вас требуется подключить iPhone к компьютеру и убедиться в том, что у вас не запущена программа iTunes. Далее у вас спросят, какое конкретное действие вы хотите выполнить.

Программа умеет восстанавливать систему, исправлять ошибки iOS, создавать резервные копии и восстанавливаться из них. Наша задача на этот раз состоит в том, чтобы проверить, сможет ли приложение восстановить сообщения, которые мы предварительно полностью удалили.

Чтобы не терять времени, поставим галочку только напротив сообщений, поскольку в настоящий момент нас интересует только этот аспект.

Процесс пошел, ждем несколько минут. Разумеется, в течение процедуры категорически не рекомендуется отключать мобильное устройство от компьютера.

Итак, через несколько минут мы увидели, что вся переписка, которую мы до этого удалили, отобразилась на экране.

Вместе с перепиской мы увидели, что восстановлению подлежат и медиафайлы, которые были доступны в форме вложений в сообщения. Но это мы бы увидели и в демоверсии, теперь нас интересует возможность восстановления этих материалов.

Нажимаем на кнопочку в правом нижнем углу — и через некоторое время попадаем в папку, в которой сохранилось все, что нас интересует. Переписка экспортирована в удобный формат HTML, а фотографии и видео располагаются в отдельной папке и воспроизводятся так, как будто и не проходили через все эти сложные махинации.

В общем, если вы опасаетесь за то, что ваша переписка по СМС и iMessage может потеряться, и ни на какие бэкапы рассчитывать не приходится, настоятельно советуем вам установить приложение PhoneRescue. Мы испытали на себе, и это действительно работает.

Название: PhoneRescue Издатель/разработчик: iMobie Inc. Цена: Бесплатно/49,99 доллара Встроенные покупки: Нет Совместимость: macOS/Windows Ссылка: Установить