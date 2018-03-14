Как превратить любой iPhone в iPhone X

Как превратить любой iPhone в iPhone XВсе вы знаете, как выглядит топовый флагман Apple, помните о новых жестах устройства, а теперь появилась возможность пощупать почти все программные фишки iPhone X практически на любом айфоне.

Разработчики из джейлбрейк сообщества смогли перенести программную часть iOS на другие модели iPhone, теперь это доступно всем пользователям взломанных смартфонов.

Это отличная возможность получить новый пользовательский опыт и узнать, каково это — юзать iPhone X.

Что потребуется

1. Любой iPhone, который поддерживает iOS 11 (iPhone 5s и старше) или iPod Touch шестого поколения;

2. Установленная iOS 11.0-11.1.2 на устройстве (даунгрейд с более поздних версий системы невозможен), не подойдут девайсы с джейлбрейком iOS 8-10;

3. Компьютер с macOS, Windows или Linux.

4. 15 минут свободного времени.

Если давненько не обновляли iOS на iPhone, специально блокировали апдейт системы или взяли новый аппарат с подходящей версией iOS — самое время попробовать.

Что нужно делать

1. Создаем резервную копию iPhone через iTunes на компьютере или в iCloud.

2. Скачиваем на компьютер приложение Cydia Impactor.

3. Загружаем на компьютер последнюю версию приложения Electra для осуществления джейлбрейка.

4. Переходим на сайт сервиса Apple ID, авторизуемся и создаем новый пароль для приложения.

Нам потребуется подписать программу ключом своей учетки Apple ID и временный пароль для приложения необходим, чтобы не рисковать основным паролем.

5. Открываем скачанный ipa файл приложения Electra в утилите Cydia Impactor и подключаем iPhone к компьютеру через кабель.

6. Когда утилита увидит подключенный iPhone и установочный файл, нажимаем Start. Для подписи используем свой Apple ID и созданный пароль для приложения.

7. Через несколько секунд на главном экране iPhone появится приложение Electra. Перед запуском нужно перейти в Настройки — Основные — Управление устройством, здесь потребуется подтвердить сертификат установленной программы.

8. Теперь запускаем приложение Electra, включаем галочку Tweaks и жмем кнопку Jailbreak.

Через минуту на устройстве будет произведен взлом и появится магазин твиков Cydia.

Не спешите радоваться, мы лишь в середине пути.

9. Запускаем Cydia и проходим первоначальную настройку и загрузку. В журнале выйдет несколько ошибок красным цветом, не переживайте, пару стандартных репозиториев еще не совсем дружат с джейлбрейком Electra.

Далее основная проблема заключается в том, что твик для переноса интерфейса iPhone X находится на стадии тестирования и еще не размещен ни в одном официальном репозитории. Устанавливать его придется в ручном режиме.

10. На iPhone нужно установить бесплатный архиватор из App Store и файловый менеджер для взломанных устройств FilzaEscaped, который можно найти на reddit.

11. Теперь скачиваем сам твик под названием Fluid Enabler.

12. Открываем архив в приложении ZipApp на iPhone и извлекаем его содержимое.

13. Извлеченные файлы нужно найти через файловый менеджер FilzaEscaped. Для этого нажимаем на пиктограмму со звездочкой внизу экрана, переходим в раздел с приложениями и находим ZipApp.

14. Переходим по пути Documents/Imported Files/FluidEnabler/usr/lib/SBInject и выделяем два файла, которые находятся в этой папке.

15. Копируем их через меню приложения и возвращаемся в корневую папку. Теперь следуем по пути /usr/lib/SBInject и вставляем скопированные файлы. Если конечной папки нет (она появляется после установки некоторых твиков), создаем её вручную с учетом регистра.

16. Когда файлы скопированы, перезагружаем iPhone.

17. После включения нужно снова повторить процедуру джейлбрейка через приложение Electra.

18. Когда смартфон будет взломан, увидите элементы интерфейса iPhone X.

Что получаем

Разработчики твика не пытались скопировать работу iPhone X и воссоздать её на других устройствах. Расширение обманывает систему, заставляя её думать, что наш аппарат является «десяткой». При этом вместо авторизации Face ID используется датчик Touch ID и кнопка Home продолжает работать.

Другими словами мы получаем абсолютно идентичный интерфейс iPhone X с той же анимацией, жестами и другими фишками. Это не имитация, а настоящий код iOS с поправкой на разрешение экрана.

Еще автор оставил прежнюю строку состояния, ведь на остальных моделях iPhone нет выреза под камеру и датчики.

Запоминайте новые жесты:

для выхода из приложений можно использовать кнопку Домой или свайп вверх от нижней границы экрана;

для запуска панели многозадачности следует сделать аналогичный жест с главного экрана или свайп с задержкой пальца из приложения;

можно быстро перемещаться между приложениями боковыми свайпами справа и слева от полосы жестов;

для вызова контрольной панели придется сделать свайп вниз от правого верхнего угла экрана;

для запуска Siri нужно зажать кнопку Power;

для создания скриншота используется сочетание Power и «Громкость+»;

для выполнения Hard Reset нужно поочередно нажать «Громкость+», «Громкость-» и зажать клавишу Power.

По сути из iPhone X не работает лишь фишка Tap to Wake, которая включает экран при постукивании по нему.

В остальном интерфейс «десятки» перенесен на 100%. Даже при переходе в режим удаления приложений появляется кнопка в правом верхнем углу экрана.

Для полной схожести не хватает лишь скругленного дока. Его можно добавить при помощи твика DockXI из Cydia.

Что дальше

Джейлбрейк iOS 11 на данный момент полупривязный, это значит, что он слетает после каждой перезагрузки устройства.

Достаточно запускать приложение Electra и снова производить процедуру взлома. Если закончится срок подписи программы, потребуется повторить шаги, описанные в пунктах 4-7 выше.

Для полного удаления джейлбрейка и всех его следов на устройстве потребуется восстановить прошивку через iTunes и загрузить данные из последней резервной копии. В этот момент произойдет обновление до последней версии iOS, на которой сделать джейлбрейк уже невозможно.