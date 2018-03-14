Как защитить смартфон от краж и вирусов: 9 лучших советов

Никакие хакеры и воры не будут страшны, если следовать нашим советам. Как обезопасить гаджеты и сохранить информацию даже в случае потери или кражи смартфона, расскажем в нашей статье.

Сократите время до блокировки экрана

Простая мера, которая обеспечит безопасность вашего гаджета — банальная блокировка экрана. Настройте эту функцию так, чтобы время до выключения смартфона было минимальным. Однако, если ваш телефон слишком легко активировать, одна блокировка его не защитит.

Код для разблокировки должен быть максимально безопасным: не используйте графический ключ, а придумайте ПИН-код. Желательно, чтобы в нем было не 4, а 6 цифр. Если ваш смартфон оснащен сканером отпечатков пальцев или функцией распознавания лица, не игнорируйте эти возможности.

Активируйте функцию поиска

Функция поиска найдет ваш смартфон, если он будет потерян или украден. Поиск поможет не только отследить местоположение гаджета, но и удаленно заблокировать или стереть данные. Таким образом, ни один злоумышленник не получит доступа к вашей информации.

Создавайте резервные копии данных

Резервное копирование данных должно стать вашей хорошей привычкой. С одной стороны, бэкап поможет в случае потери смартфона. С другой — такая резервная копия будет полезна, если вы дистанционно удалили данные с вашего смартфона, а затем снова нашли его. Кроме того, скопированные файлы легко перенести на новое устройство.

Установите антивирусную программу

Вирусы могут атаковать не только компьютеры, но и смартфоны. Существует множество антивирусных сканеров для Android. Например, AVG Antivirus или Avira Antivir. Операционная система iOS не так подвержена вирусам, но не на 100% безопасна.

Регулярно обновляйте систему

Важную роль в безопасности любого гаджета играет обновление системы. Если такое обновление доступно, не раздумывайте, устанавливать его или нет, а просто сделайте это. Апдейты не только добавляют новые функции, но и устраняют ошибки предыдущих версий. Иногда в обновления включают и улучшения систем безопасности, которые защищают ваш смартфон.

Шифруйте данные

Если ваш телефон попал в чужие руки, злоумышленники не смогут сразу получить доступ к вашим данным, если они зашифрованы. В настройках Android есть специальный параметр, который помогает зашифровать файлы и предотвратить несанкционированный доступ. На iPhone можно шифровать резервные копии или заметки с помощью Touch ID.

Загружайте приложения только из проверенных источников

Не загружайте приложения с сомнительных сайтов: используйте только официальные площадки, такие как App-Store или Google Play. Однако и здесь не стоит скачивать все подряд. Обращайте внимание, сколько загрузок и оценок у того или иного приложения и читайте список необходимых разрешений. Если приложение требует слишком много, держитесь от него подальше.

Откажитесь от root-прав или jailbreak

Некоторые приложения можно использовать только после джейлбрейка или root, потому что на них нужны права администратора. Однако этот процесс не только дает вам больше прав, но и устраняет важные меры безопасности. Хорошо подумайте, что для вас важнее — безопасность или дополнительные возможности.

Сбросьте все настройки и данные перед продажей устройства

Если вы решили продать свой мобильный телефон, не продавайте свои персональные данные. Простого удаления файлов недостаточно — перед продажей необходимо сбросить настройки смартфона. Это позволит полностью удалить всю информацию и случайно не передать их новому пользователю. Как сбросить настройки Android до заводских, мы рассказываем в этой статье.

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