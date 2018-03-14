Проект «Цифровая школа» обеспечит интернетом все школы Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 14 мар — РИА Новости. Воронежская область реализует к 2020 году проект «Цифровая школа», который позволит обеспечить высокоскоростным интернетом все учреждения среднего образования региона, сообщает в среду областное правительство.

rightПо данным правительства, на сегодняшний день большинство средних общеобразовательных школ региона не обеспечено современными электронными сервисами и скоростным интернетом.

"В 2018 году в большинстве школ Воронежской области будет реализован проект «Цифровая школа». А к сентябрю 2020 года высокоскоростной доступ к сети интернет и информационным сервисам получат все общеобразовательные учреждения региона", — говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, проект «Цифровая школа» был разработан департаментом связи и массовых коммуникаций Воронежской области и поддержан врио губернатора Александром Гусевым.

"Внедрение проекта «Цифровая школа» позволит организовать высокоскоростной защищенный доступ к интернету для всех школ Воронежской области на базе единой сети передачи данных, включающей современные информационные сервисы", — информируют областные власти.

Реализация проекта даст возможность учебным заведениям проводить открытые уроки в режиме онлайн, пользоваться электронной библиотекой, единым архивом хранения электронных документов, системой видео-конференц-связи и цифровой IP-телефонии.

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