«Ростелеком» развернул беспроводную сеть в Самарском институте культуры

Теперь студенты, преподаватели и гости института культуры с мобильных устройств с поддержкой Wi-Fi могут воспользоваться доступом во Всемирную сеть. Скорость передачи данных достигает 30 Мбит/с и создает комфортные условия для работы в Интернете. Пользователи могут общаться в соцсетях и выходить на любые сайты, скачивать фото и музыку, просматривать видеоконтент. Авторизация пользователей осуществляется по номеру мобильного телефона через SMS.

"Наличие сетей публичного доступа Wi-Fi — это не только показатель уровня экономического благополучия региона. Это социальная необходимость, такая же, как мобильная связь, радио или телевидение, — считает директор Самарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Иванов. — Сегодня услугой беспроводного доступа в Интернет пользуются более сотни организаций Самарской области. Большей частью это предприятия сферы услуг, общественного питания и учебные заведения".

Проректор по учебно-методической работе Самарского государственного института культуры, кандидат педагогических наук, доцент Михаил Николаевич Мысин подтвердил: «Без широкого внедрения новых информационных технологий в учебный процесс и в повседневную жизнь современное общество представить уже невозможно. Мультимедийные средства обучения и устройства обработки информации стали неотъемлемой частью образовательного процесса и общения педагогов и студентов».

Кроме широкополосного доступа в сеть Интернет, «Ростелеком» предоставил вузу услуги современной цифровой телефонии. При этом вся номерная емкость телефонной связи переведена с медных линий на оптические. Для подключения IP-телефонии был организован цифровой поток передачи данных. Он позволяет установить практически неограниченное количество телефонных линий и создать многоканальную телефонную связь с возможностью распределения звонков. При этом способ передачи сигнала обеспечивает максимальный уровень надежности, стабильности и помехозащищенности информации.

Теперь историческое здание института культуры полностью обеспечено самыми современными услугами связи.