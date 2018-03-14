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«Ростелеком» развернул беспроводную сеть в Самарском институте культуры
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«Ростелеком» развернул беспроводную сеть в Самарском институте культуры 

Волга Ньюс 14 марта 2018
Фото: Волга Ньюс
Теперь студенты, преподаватели и гости института культуры с мобильных устройств с поддержкой Wi-Fi могут воспользоваться доступом во Всемирную сеть. Скорость передачи данных достигает 30 Мбит/с и создает комфортные условия для работы в Интернете. Пользователи могут общаться в соцсетях и выходить на любые сайты, скачивать фото и музыку, просматривать видеоконтент. Авторизация пользователей осуществляется по номеру мобильного телефона через SMS.
"Наличие сетей публичного доступа Wi-Fi — это не только показатель уровня экономического благополучия региона. Это социальная необходимость, такая же, как мобильная связь, радио или телевидение, — считает директор Самарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Иванов. — Сегодня услугой беспроводного доступа в Интернет пользуются более сотни организаций Самарской области. Большей частью это предприятия сферы услуг, общественного питания и учебные заведения".
Проректор по учебно-методической работе Самарского государственного института культуры, кандидат педагогических наук, доцент Михаил Николаевич Мысин подтвердил: «Без широкого внедрения новых информационных технологий в учебный процесс и в повседневную жизнь современное общество представить уже невозможно. Мультимедийные средства обучения и устройства обработки информации стали неотъемлемой частью образовательного процесса и общения педагогов и студентов».
Кроме широкополосного доступа в сеть Интернет, «Ростелеком» предоставил вузу услуги современной цифровой телефонии. При этом вся номерная емкость телефонной связи переведена с медных линий на оптические. Для подключения IP-телефонии был организован цифровой поток передачи данных. Он позволяет установить практически неограниченное количество телефонных линий и создать многоканальную телефонную связь с возможностью распределения звонков. При этом способ передачи сигнала обеспечивает максимальный уровень надежности, стабильности и помехозащищенности информации.
Теперь историческое здание института культуры полностью обеспечено самыми современными услугами связи.
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