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«МегаФон» добавил в интернет-опции безлимитные приложения
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«МегаФон» добавил в интернет-опции безлимитные приложения 

Банки.ру 14 марта 2018
Столичный «МегаФон» представил обновленные опции «Интернет S», «Интернет M», «Интернет L» и «Интернет XL».
Так, в опцию «Интернет М» за 550 рублей в месяц включен неограниченный просмотр видео на YouTube, использование почтовых сервисов (Mail.ru, Gmail, «Яндекс. Почта»), облачных сервисов (iCloud, Облако Mail.ru, «Яндекс. Диск», Dropbox) и социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram), прослушивание музыки (BOOM, «Яндекс. Музыка», Zvooq, «ВКонтакте Музыка»), а также 720 часов навигации в месяц («Яндекс. Навигатор», «Яндекс Транспорт», «Яндекс Карты», Google Карты, Apple Maps, 2ГИС).
На остальные сервисы доступен трафик 12 ГБ. Опции «Интернет M, L, XL» действуют по всей России без роуминга.
Опции подключаются на тариф «МегаФон-Онлайн».
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