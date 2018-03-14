Ещё
Франция подаст в суд на Google и Apple из-за «злоупотреблений в договорных отношениях»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Франция подаст в суд на Google и Apple из-за «злоупотреблений в договорных отношениях» 

Прайм 14 марта 2018
Премьер-министр Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция подаст в суд на Google и Apple
за навязывание стартапам и разработчикам цен и других договорных условий, сообщает Dow Jones со ссылкой на Reuters.
Reuters цитирует выступление Ле Мэра на радио. Тот заявил, что Франция подаст на технологических гигантов в парижский суд по торговым делам за «злоупотребления в договорных отношениях».
Он также ожидает, что ЕС закроет налоговые лазейки, которыми пользуются эти и схожие с ними компании, к началу 2019 года.
Прайм: последние новости
Чистая прибыль Adobe за I квартал 2018 фингода выросла в 1,5 раза Глава Google в РФ Кузнецов: Мы видим тренд на легализацию онлайн-контента "Лаборатория Касперского" нашла неуничтожаемый вирус‍, заражающий роутеры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля174
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня27
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе30
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию518
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури44
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение