Баги Facebook открывали доступ к спискам друзей и банковским картам

В прошлом году исследователь безопасности Йосип Франкович обнаружил баги в приложении Facebook, которые открывали доступ к закрытым спискам друзей и частично показывали информацию о банковских картах пользователей. На этой неделе он раскрыл детали обнаружения и исправления уязвимостей.

Франкович анализировал приложение Facebook для Android и обнаружил уязвимость, которая позволила ему получить доступ к списку друзей любого пользователя с помощью специально созданного запроса. Хотя пользователи Facebook могут запретить другим людям видеть своих друзей, уязвимость позволяла получить эту информации, независимо от настроек конфиденциальности.

Для своих мобильных приложений Facebook разработал GraphQL — язык запросов данных с открытым кодом. Запросы GraphQL можно использовать только для приложений Facebook — причем разрешены идентификаторы запросов только из белого списка — и для них требуется токен доступа.

Франкович обнаружил, что можно использовать клиентский токен из приложения Facebook для Android и обойти белый список, отправив запрос, содержащий параметр «doc_id» вместо «query_id». После этого он стал отправлять запросы GraphQL и увидел, что запрос под названием CSPlaygroundGraphQLFriendsQuery раскрывал список друзей пользователя, чей ID был включен в запрос.

Вторая уязвимость, открытая экспертом, также была связана с GraphQL. Она позволяла потенциальным злоумышленникам получить информацию о платежной карте клиента, привязанной к аккаунту Facebook. Для этого нужно было отправить запрос, содержащий ID целевого пользователя и токен доступа, который можно было получить из приложения Facebook. Эта уязвимость раскрывала первые 6 и последние 4 цифры банковской карты, дату выпуска, тип карты, имя держателя, zip code и страну. Пользователи обычно вводят данные банковских карт на Facebook для оплаты рекламы.

Франкович сообщил Facebook о первой уязвимости 6 октября 2017 года, недостаток был исправлен к середине месяца. Баг с платежными данными обнаружился в феврале того же года и был исправлен в рекордные сроки — за 4 часа 13 минут. В начале этой недели исследователь написал об обнаруженных багах в своем блоге. Франкович не пожелал называть сумму, которую Facebook заплатил ему за обнаружение ошибок.