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Microsoft проведёт свою конференцию на E3 2018 вечером 10 июня
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Microsoft проведёт свою конференцию на E3 2018 вечером 10 июня 

DTF.RU 14 марта 2018
Фото: DTF.RU
Компания обещает «что-то иное».
Главный редактор портала The Verge Том Уоррен рассказал сегодня в Twitter, что Microsoft проведёт свою пресс-конференцию на E3 2018 10 июня в 23:00 МСК. Т.е. примерно в тоже самое время, что и прошлогоднюю презентацию.
Как обычно, выступление будет транслироваться в прямом эфире на Mixer, YouTube и Twitch.
Уоррен отметил, что «в этом году на E3 Microsoft задумала совершить что-то иное».
Я думаю, в скором времени вы почувствуете этот «иной» элемент..
Главный редактор The Verge
К сожалению, он не уточнил, касаются ли его слова пресс-конференции компании или демонстрации в целом.
Ранее дату проведения свой пресс-конференции представила компания Bethesda Softworks. Презентация начнётся 12 июня в 5:30 МСК.
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