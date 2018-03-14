Microsoft проведёт свою конференцию на E3 2018 вечером 10 июня

Компания обещает «что-то иное».

Главный редактор портала The Verge Том Уоррен рассказал сегодня в Twitter, что Microsoft проведёт свою пресс-конференцию на E3 2018 10 июня в 23:00 МСК. Т.е. примерно в тоже самое время, что и прошлогоднюю презентацию.

Как обычно, выступление будет транслироваться в прямом эфире на Mixer, YouTube и Twitch.

Уоррен отметил, что «в этом году на E3 Microsoft задумала совершить что-то иное».

Я думаю, в скором времени вы почувствуете этот «иной» элемент..

Главный редактор The Verge

К сожалению, он не уточнил, касаются ли его слова пресс-конференции компании или демонстрации в целом.

Ранее дату проведения свой пресс-конференции представила компания Bethesda Softworks. Презентация начнётся 12 июня в 5:30 МСК.