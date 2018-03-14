Ещё
Новая версия FortiOS 6.0 от Fortinet получила более 200 улучшений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая версия FortiOS 6.0 от Fortinet получила более 200 улучшений 

Anti-Malware.ru 14 марта 2018
Компания Fortinet на всемирной конференции партнеров и пользователей Accelerate 18 объявила о выходе FortiOS 6.0, следующей версии самой популярной в мире операционной системы сетевой безопасности. Решение включает более 200 новых функций, которые обеспечивают автоматизацию операций безопасности и защиту корпоративных сетей от атак по всем направлениям, появившимся в связи с цифровой трансформацией.
Адаптивная система сетевой безопасности Fortinet представляет собой интегрированную и автоматизированную инфраструктуру, разработанную для защиты современных постоянно изменяющихся сетей.
Эта система оснащена интегрированными функциями комплексного отслеживания, выявления продвинутых угроз и автоматического принятия мер реагирования, а также функцией непрерывной оценки надежности, необходимой для эффективной защиты цифрового бизнеса.
Среди ключевых функций адаптивной системы сетевой безопасности отмечается технология защиты SD-WAN, позволяющая устанавливать приоритеты приложений, что способствует эффективной реализации детализированного управления SaaS, VoIP и другими бизнес-приложениями.
В число других обновлений входят функция формирования трафика, обеспечивающая оперативное выделение пропускной способности для важных приложений, функция развертывания в автоматическом режиме для управления самонастраивающимися расположениями SD-WAN, и технология включения VPN в одно касание, задачей которой является повсеместное предоставление VPN-доступа к облаку.
Версия FortiOS 6.0 станет доступна в 1-м квартале 2018 г. Это решение оснащено важными функциями, которые обеспечивают безопасность по всем направлениям, появившимся в связи с цифровой трансформацией.
Anti-Malware.ru: последние новости
Вредоносные криптомайнеры в Google Play заразили тысячи пользователей Версия клиента BitTorrent MediaGet заразила почти полмиллиона устройств MailChimp попытается остановить рассылку вирусов со своих аккаунтов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля177
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня27
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе31
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию521
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури44
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение