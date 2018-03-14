Новая версия FortiOS 6.0 от Fortinet получила более 200 улучшений

Компания Fortinet на всемирной конференции партнеров и пользователей Accelerate 18 объявила о выходе FortiOS 6.0, следующей версии самой популярной в мире операционной системы сетевой безопасности. Решение включает более 200 новых функций, которые обеспечивают автоматизацию операций безопасности и защиту корпоративных сетей от атак по всем направлениям, появившимся в связи с цифровой трансформацией.

Адаптивная система сетевой безопасности Fortinet представляет собой интегрированную и автоматизированную инфраструктуру, разработанную для защиты современных постоянно изменяющихся сетей.

Эта система оснащена интегрированными функциями комплексного отслеживания, выявления продвинутых угроз и автоматического принятия мер реагирования, а также функцией непрерывной оценки надежности, необходимой для эффективной защиты цифрового бизнеса.

Среди ключевых функций адаптивной системы сетевой безопасности отмечается технология защиты SD-WAN, позволяющая устанавливать приоритеты приложений, что способствует эффективной реализации детализированного управления SaaS, VoIP и другими бизнес-приложениями.

В число других обновлений входят функция формирования трафика, обеспечивающая оперативное выделение пропускной способности для важных приложений, функция развертывания в автоматическом режиме для управления самонастраивающимися расположениями SD-WAN, и технология включения VPN в одно касание, задачей которой является повсеместное предоставление VPN-доступа к облаку.

Версия FortiOS 6.0 станет доступна в 1-м квартале 2018 г. Это решение оснащено важными функциями, которые обеспечивают безопасность по всем направлениям, появившимся в связи с цифровой трансформацией.