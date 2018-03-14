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Жители Калининградской области получили возможность записи к врачу с мобильных устройств
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Жители Калининградской области получили возможность записи к врачу с мобильных устройств 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: Вести Калининград
КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Приложение «Мед Онлайн» внедрили в Калининградской области. Жители получили возможность круглосуточной записи к врачу и получения данных с электронных медицинских карт с мобильных устройств, сообщила в среду в пресс-служба областного правительства.
"Приложение уже доступно для скачивания на платформе Play Market", — говорится в сообщении. Электронный сервис разработали по поручению губернатора области Антона Алиханова.
Приложение в круглосуточном режиме дает возможность пациенту записаться на прием к врачу из любой точки области, используя СНИЛС и мобильный телефон. Оно отображает данные, хранящиеся в медицинской информационной системе области «БАРС. Здравоохранение».
В приложении можно просмотреть списки медучреждений, оказывающих услуги по выбранному профилю, список врачей по 35 позициям и расписания их работы. Со своей учетной записи пациент может просматривать историю посещений докторов, результаты лабораторных исследований, данные о выписанных рецептах и т. п. Как отметил министр здравоохранения области Александр Кравченко, новая услуга способствует повышению доступности оказания медицинской помощи жителям региона.
Министр подчеркнул, что за последний год региональная сфера здравоохранения сделала большой шаг вперед в информатизации деятельности. По его словам, все медучреждения области подключили к системе «БАРС. Здравоохранение», внедрили автоматизированную систему «Скорая помощь» и систему управления лекарственным обеспечением «М-Аптека».
На бесплатном интернет-сервисе Telegram или в корпоративной системе «Битрикс 24» граждане могут задавать свои вопросы руководству больниц и чиновникам, через баннер «Открытые линии» на сайте областного минздрава.
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