Жители Калининградской области получили возможность записи к врачу с мобильных устройств

КАЛИНИНГРАД , 14 марта. / ТАСС /. Приложение «Мед Онлайн» внедрили в Калининградской области . Жители получили возможность круглосуточной записи к врачу и получения данных с электронных медицинских карт с мобильных устройств, сообщила в среду в пресс-служба областного правительства.

"Приложение уже доступно для скачивания на платформе Play Market", — говорится в сообщении. Электронный сервис разработали по поручению губернатора области Антона Алиханова

Приложение в круглосуточном режиме дает возможность пациенту записаться на прием к врачу из любой точки области, используя СНИЛС и мобильный телефон. Оно отображает данные, хранящиеся в медицинской информационной системе области «БАРС. Здравоохранение».

В приложении можно просмотреть списки медучреждений, оказывающих услуги по выбранному профилю, список врачей по 35 позициям и расписания их работы. Со своей учетной записи пациент может просматривать историю посещений докторов, результаты лабораторных исследований, данные о выписанных рецептах и т. п. Как отметил министр здравоохранения области Александр Кравченко , новая услуга способствует повышению доступности оказания медицинской помощи жителям региона.

Министр подчеркнул, что за последний год региональная сфера здравоохранения сделала большой шаг вперед в информатизации деятельности. По его словам, все медучреждения области подключили к системе «БАРС. Здравоохранение», внедрили автоматизированную систему «Скорая помощь» и систему управления лекарственным обеспечением «М-Аптека».