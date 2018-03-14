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Google представил нейросетевой синтезатор с открытым кодом
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Google представил нейросетевой синтезатор с открытым кодом 

RB.ru 14 марта 2018
Фото: RB.ru
Алгоритм NSynth (нейронный синтезатор) был разработан в 2017 году. Он использует глубокие нейронные сети для изучения характеристик звуков, и затем на их основе создает новый звук. В итоге можно получить звук, который, к примеру, является частью флейты и ситар одновременно.
Разработчики загрузили в устройство 16 оригинальных звуков музыкальных инструментов. Пользователь может выбрать исходный звук и при помощи сенсорного экрана синтезировать более 100 тысяч новых звуков. NSynth Super работает при помощи любых устройств MIDI, таких как как DAW, секвенсор или клавиатура.
При создании всех продуктов Magenta, включая NSynth Super, используются библиотеки с открытым исходным кодом, в том числе TensorFlow и openFrameworks. Исходный код, схемы и шаблоны дизайна доступны для загрузки на GitHub.
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