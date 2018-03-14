3 популярных VPN-сервиса выдают IP-адреса пользователей 

Специалисты сайта VPNMentor обнаружили, что три популярных VPN-сервиса допускают утечки данных о конкретных пользователях, которые могут быть использованы для их идентификации. В частности, речь идет о сервисах Hotspot Shield, Zenmate и PureVPN.
VPN или виртуальная частная сеть позволяет просматривать трафик через другие серверы, затрудняя идентификацию пользователя. VPN-сети популярны в некоторых частях мира, где доступ в Интернет ограничен или цензурирован. Зачастую трафик зашифровывается таким образом, что интернет-провайдеры и даже сами сервисы VPN не имеют к нему доступа.
Однако в ходе исследования в сервисах были обнаружены уязвимости, которые могут привести к утечке реальных IP-адресов и в некоторых случаях позволить идентифицировать отдельных пользователей и определить их местоположение.
В случае с Hotspot Shield три уязвимости были обнаружены в расширении для браузера Chrome, а именно в механизме обработки скриптов автоматической конфигурации с помощью прокси-сервера. Проблемы позволяют выявить IP-адреса пользователей и адреса DNS.
Другая уязвимость могла позволить злоумышленнику перехватить и перенаправить web-трафик на прокси-сервер, обманом заставив пользователя перейти по вредоносной ссылке.
В настоящее время разработчик Hotspot Shield компания AnchorFree уже исправила проблемы, отметив, что они затрагивают только расширение для браузера.
Исследователи также сообщили об аналогичных проблемах в сервисах Zenmate и PureVPN. По словам представителей PureVPN, компания уже исправила уязвимости в сервисе. Представители Zenmate никак не прокомментировали ситуацию.