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YouTube будет бороться с конспирологией и фейками
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YouTube будет бороться с конспирологией и фейками 

Вести Экономика 15 марта 2018
Фото: Вести Экономика
Видеохостинг YouTube начнет сопровождать ролики, в которых обсуждаются конспирологические темы, ссылками на статьи в "Википедии" и другие сторонние источники. Эта мера, считает руководитель сервиса Google Сьюзан Войжитски, поможет бороться с распространением фейков и другой дезинформацией, которая может ввести зрителей в заблуждение.
YouTube будет добавлять к роликам с конспирологическим контентом ссылки на статьи в "Википедии" об освещаемом предмете. Таким образом видеосервис решил бороться с дезинформацией, распространяемой через видеоролики с сомнительной достоверностью. Об этом решении объявила на конференции South by Southwest в Техасе глава видеосервиса Сьюзен Войжитски.
Из-за новых алгоритмов по раскрутке и ранжированию видеороликов YouTube стал чаще подвергаться критике пользователей, которые жаловались, что сервис навязывает видеоматериалы на конспирологическую тематику, сообщает CNBC.
Теперь компания планирует дополнять ролики с самыми резонансными "теориями заговора" текстовыми блоками со ссылками на сторонние источники — в первую очередь "Википедию". В качестве примера Войжитски привела видео о высадке американцев на Луну.
Между тем в написании текстов для "Википедии" участвует множество авторов, что не может гарантировать безусловную точность и достоверность информации.
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