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Роструд запустил российский аналог заблокированного LinkedIn
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Роструд запустил российский аналог заблокированного LinkedIn 

RB.ru 14 марта 2018
Фото: RB.ru
Глава Роструда считает, что Skillsnet является «лучшей соцсетью для профессиональных контактов», в том числе и за счет своей ориентированности на молодых людей. Вуколов воздержался от освещения подробностей запущенного ресурса.
При визуальном сравнении можно предположить, что функции Skillsnet и LinkedIn в целом совпадают. Посетителям сайта уже доступны база данных вакансий с сайта «Работа в России», уведомления о новых вакансиях, группы по темам, обсуждения новостей и написание отзывов о работодателях. Сейчас на Skillsnet уже есть несколько отзывов по таким работодателям, как холдинг IBS Group, «Автоваз», «Росатом» и другие.
Раздел с вакансиями
Отзывы о работодателях
Напомним, созданная компанией Microsoft соцсеть LinkedIn официально недоступна в России с декабря 2016 года, когда Роскомнадзор внес ресурс в реестр запрещенных сайтов. В январе 2017 года представители LinkedIn говорили, что планируют сотрудничать с российскими властями для возвращения соцсети в Россию, однако с этого момента ситуация не изменилась. При этом, как сообщал Mediascope, россияне продолжают пользоваться ресурсом. Так, в сентябре 2017 года аудитория LinkedIn в России составила 1,5 млн человек, что только на 39% ниже, чем до момента блокировки в сентябре 2016 года (2,3 млн человек).
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