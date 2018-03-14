Ещё
В протоколе CredSSP обнаружена критическая уязвимость
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В протоколе CredSSP обнаружена критическая уязвимость 

SecurityLab.ru 14 марта 2018
Исследователи безопасности из компании Preempt Security обнаружили критическую уязвимость в протоколе Credential Security Support Provider protocol (CredSSP), затрагивающую все версии Windows и позволящющую удаленному злоумышленнику использовать RDP и WinRM для хищения данных и запуска вредоносного кода.
Протокол CredSSP был разработан для использования RDP (Remote Desktop Protocol) и Windows Remote Management (WinRM), который обеспечивает безопасную пересылку учетных данных, зашифрованных клиентом Windows, на целевые серверы для удаленной аутентификации.
Проблема (CVE-2018-0886) является логической криптографической уязвимостью в CredSSP, которая может быть проэксплуатирована злоумышленником с подключением по Wi-Fi или физическим доступом к сети для хищения данных или атаки на службу удаленного вызова процедур.
Когда клиент и сервер аутентифицируются по протоколам соединения RDP и WinRM, злоумышленник может выполнять удаленные команды для компрометации корпоративных сетей.
«Злоумышленник, перехвативший сеанс пользователя с достаточными привилегиями, может выполнять разные команды с привилегиями локального администратора. Это особенно важно в случае контроллеров домена, где большинство удаленных вызовов процедур (DCE/RPC) включены по умолчанию», — пояснили исследователи.
«Данная проблема может сделать предприятия уязвимыми к различным угрозам, включая заражение критических серверов или контроллеров домена», — добавили они.
Поскольку RDP является самым популярным приложением для удаленного входа в систему, и почти все корпоративные клиенты используют RDP, он делает большинство сетей уязвимыми для этой проблемы безопасности.
Исследователи уведомили Microsoft о проблеме в августе 2017 года, однако компания выпустила исправление только 13 марта текущего года в рамках вторника исправлений.
Видео с демонстрацией атаки:
SecurityLab.ru: последние новости
Исследователи заработали $267 тыс. в рамках Pwn2Own 2018 Мартовские патчи от Microsoft вызвали отключение серверов Интернет-провайдеры заражают пользователей майнерами и шпионским ПО
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля177
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня27
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе31
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию521
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури44
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение