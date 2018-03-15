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«Алису» добавили в «Яндекс. Браузер»
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«Алису» добавили в «Яндекс. Браузер» 

The Village 15 марта 2018
«Яндекс» добавил поддержку «Алисы» в «Яндекс. Браузер» для Windows. В компании утверждают, что теперь это первый браузер со встроенным голосовым помощником. После обновления программы пользователи смогут голосом включать любимые песни, спрашивать о прогнозе погоды, новостях и курсе валют, открывать сайты и программы, а также выключать или перезагружать компьютер. «Отвернувшись за чашкой чая, можно попросить „Алису“ открыть „Википедию“ или любимый канал на YouTube, восстановить последнюю закрытую вкладку или поставить песню „Dancing Queen“. Она также готова запустить Word или калькулятор или, скажем, открыть настройки экрана. А когда работа завершена, скажите „Выключи компьютер“, и „Алиса“ выполнит просьбу», приводят пример использования ассистента в «Яндексе». Также с «Алисой» можно общаться письменно. Если же помощь голосового помощника не нужна совсем, его можно отключить в настройках. «Алиса» появилась в октябре 2017 года. Из-за скандальных ответов голосовой помощник быстро обрел популярность в социальных сетях. Он уже успел попробовать себя в роли кандидата в президенты и гадалки и даже поздравил пользователей с Новым годом. Источник: «Яндекс»
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