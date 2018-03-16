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В компоненте SAP NetWeaver обнаружены опасные уязвимости
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В компоненте SAP NetWeaver обнаружены опасные уязвимости 

SecurityLab.ru 15 часов назад
Исследователи безопасности из ERPScan сообщили о двух опасных уязвимостях в SAP NetWeaver Application Server Java, совместное использование которых можно объединить для взлома систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).
При совместной эксплуатации уязвимость обхода каталога и проблема, позволяющая внедрить вредоносный контент в журнал (log injection) приводят к раскрытию информации, повышению привилегий и полной компрометации системы SAP CRM. В настоящее время обе уязвимости уже исправлены.
По данным исследователей, на сегодняшний день в Сети доступно более 500 систем SAP CRM, уязвимых к данным проблемам. Уязвимости получили оценки 6.3 и 7.7 по шкале CVSS v3.
Злоумышленник может проэксплуатировать уязвимость обхода каталога для того, чтобы прочитать зашифрованные учетные данные администратора из файла конфигурации системы, после чего расшифровывать пароль и авторизоваться на портале SAP CRM. Затем атакующий может проэксплуатировать другую уязвимость обхода каталога для изменения пути файла журнала SAP к корневому пути web-приложения. Далее, используя специально сформированный запрос, злоумышленник может внедрить файл журнала с вредоносным кодом и анонимно связываться с ним с удаленного web-сервера.
Исследователи обнаружили уязвимости в феврале 2016 года, однако SAP изначально не смогла воспроизвести проблемы. Затем они были ошибочно классифицированы как дубликаты уже обнаруженой проблемы, что привело к задержке выхода исправлений.
По словам представителей SAP, компания исправила обе проблемы в феврале 2018 года. Пользователям рекомендуется как можно быстрее установить соответствующие обновления.
SAP NetWeaver Application Server — компонент SAP NetWeaver, выполняющий функции сервера веб-приложений для решений компании SAP. Включает в себя серверы приложений ABAP и Java. Возможна установка обеих частей как совместно, так и по-отдельности.
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