17 главных фактов о диджитал-индустрии от Statista

Digital Economy Compass 2018 от Statista

Цифровые технологии облегчили нашу жизнь и открыли невиданные ранее возможности для бизнеса. Инновационные компании внесли сумятицу в традиционные отрасли и бросили вызов существующим игрокам. Такая трансформация несет с собой не только возможности, но и риски. Настроены ли мы на перемены или вынуждены принять их как неизбежность, приходится идти в ногу со временем — в противном случае можно оказаться на обочине.

Именно этому — результатам и перспективам цифровой экономики — посвящена презентация Digital Economy Compass 2018 от Statista. В ней эксперты собрали последние данные, связанные с самой «горячей» темой современности. Итак, что же люди любят, чего избегают и как адаптируются к диджитал-миру.

В 2017 году в интернете каждые 60 секунд:

>243000 фотографий загружалось на Facebook; >65000 фотографий загружалось в Instagram; >29 млн сообщений обработывалось в Viber; >350000 твитов отправлялось в Twitter; >210000 публикаций размещалось в Snapchat; >120 новых аккаунтов появлялось в LinkedIn; >25000 постов публиковалось в Tumblr; >18000 совпадений в Tinder; >156 млн электронных писем отправлялось; >2 млн минут звонков осуществлялось через Skype; >400 часов видео загружалось на YouTube; >16550 просмотров видео в Vine; >1,5 млн композиций прослушивалось в Spotify; >87000 часов видео просматривалось на Netflix ; >800000 файлов загружалось на Dropbox; >3,8 млн поисковых запросов получал Google

Столько всего произошло в цифровом мире за 2017 год Продажи смартфонов остановились на уровне 1,4 млрд единиц.

Глобальные поставки смартфонов в миллиардах единиц

Apple и Samsung остаются крупнейшими производителями смартфонов — но рыночная доля Samsung сократилась на 25%.

Доля в глобальных поставках смартфонов

Китае местные производители уже взяли верх и обеспечивают 65% поставок смартфонов.

Доля в поставках смартфонов в Китае

В то время как продажи смартфонов перестали расти, продажам носимых устройств прочат среднегодовой рост (CAGR) на уровне 13%: Bluetooth гарнитура, «умные» часы, фитнес-браслеты, спортивные часы, VR-гарнитура, экшн-видеокамеры, другие фитнес-мониторы.

Прогноз глобальных продаж носимых устройств в миллионах единиц

США уже 20% населения используют «умные» колонки.

Использование и проникновение «умных» колонок в США «Умные» колонки пока не являются основным каналом прямых продаж. Их владельцы используют устройства, в основном, чтобы задать вопросы общего характера, узнать прогноз погоды и прослушать музыку.

Использование «умных» колонок в США Большинство людей использует социальные сети каждый день.

Частота пользования социальными сетями в США, Великобритании и Германии

Более 80% миллениалов активно используют социальные сети.

Активность пользователей 18–29 в социальных сетях за последние четыре недели

Facebook доминирует среди социальных сетей в США.

Самые популярные американские социальные сети и мессенджеры (месячная активная аудитория, в млн)

Instagram — основная платформа для influence маркетинга, ее используют все лидеры мнений.

Важнейшие платформы для инфлюэнсеров

Instagram приобретает все большее значение с 2 млн активных рекламодателей.

Аккаунты компаний и активные рекламодатели в Instagram

Технологические компании лидируют на фондовых рынках: в 2017 году Top 5 оценивалась в $ 3,3 трлн.

Самые дорогие компании (рыночная капитализация в млрд)

Их объединяют технологии, отличают — услуги. Реклама остается одним из основных источников дохода.

Выручка в 2017 году и основной источник доходов

Google отслеживает почти 65% всех загрузок веб-страниц.

Доля загрузок веб-страниц по всему миру, отслеживаемая технологическими компаниями

В 2016 году Google заработал на рекламе больше, чем потратили рекламодатели в Китае.

Рекламная выручка Google и объем крупнейших рекламных рынков в 2016 году (млрд)

Рекламная выручка Google в $ 79 млрд обеспечила ему выигрышное положение, но другие IT-бренды растут быстрее.

Рекламная выручка и темпы роста крупнейших медийных и IT-брендов