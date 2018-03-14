«ВКонтакте» и команда Урганта запускают первую в РФ мобильную игру с денежными призами

Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с творческой лабораторией Ивана Урганта запускает ежедневную онлайн-игру «Клевер» с ежемесячным призовым фондом в 1 млн рублей.

Для участия необходимо скачать приложение «Клевер», а также быть пользователем «ВКонтакте». Интерактивная игра будет проходить ежедневно в прямом эфире в 13:00 и в 20:00 мск.

Для победы участники должны правильно ответить на 12 вопросов, у каждого из которых будет три варианта ответа. Если победителей будет несколько, то денежный приз разделят поровну.

Проводить игру будут постоянные ведущие, отобранные творческой лабораторией Урганта. В качестве гостевых ведущих в проекте будут участвовать знаменитости, в том числе и Иван Ургант.

Первая игра пройдет 14 марта в 13:00.

"Клевер" — это новый развлекательный формат, который объединяет элементы популярных телешоу, современные технологии соцсетей и онлайн-трансляции. Приложение создано командой разработки экспериментальных продуктов «ВКонтакте». Также соцсеть занимается маркетингом и дистрибуцией приложения, а лаборатория Урганта отвечает за творческую часть проекта.