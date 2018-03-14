Ещё
«ВКонтакте» и команда Урганта запускают первую в РФ мобильную игру с денежными призами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«ВКонтакте» и команда Урганта запускают первую в РФ мобильную игру с денежными призами 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с творческой лабораторией Ивана Урганта запускает ежедневную онлайн-игру «Клевер» с ежемесячным призовым фондом в 1 млн рублей.
Для участия необходимо скачать приложение «Клевер», а также быть пользователем «ВКонтакте». Интерактивная игра будет проходить ежедневно в прямом эфире в 13:00 и в 20:00 мск.
Для победы участники должны правильно ответить на 12 вопросов, у каждого из которых будет три варианта ответа. Если победителей будет несколько, то денежный приз разделят поровну.
Проводить игру будут постоянные ведущие, отобранные творческой лабораторией Урганта. В качестве гостевых ведущих в проекте будут участвовать знаменитости, в том числе и Иван Ургант.
Первая игра пройдет 14 марта в 13:00.
"Клевер" — это новый развлекательный формат, который объединяет элементы популярных телешоу, современные технологии соцсетей и онлайн-трансляции. Приложение создано командой разработки экспериментальных продуктов «ВКонтакте». Также соцсеть занимается маркетингом и дистрибуцией приложения, а лаборатория Урганта отвечает за творческую часть проекта.
ТАСС: последние новости
Во "ВКонтакте" появилось приложение "Знакомства" Более 7,4 тыс. пользователей зарегистрировались в Skillsnet за первые сутки Пользователи Telegram подали в суд коллективный иск к ФСБ РФ
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля177
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня27
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе31
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию521
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури44
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение