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Горожане смогут оплатить проезд в омских автобусах с помощью смартфона
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Горожане смогут оплатить проезд в омских автобусах с помощью смартфона 

АиФ-Омск 14 марта 2018
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
С 15 марта жители Омска смогут оплатить проезд в городских автобусах с помощью мобильного телефона. Для этого на смартфон необходимо установить специальное приложение.
«Мобильное приложение «SigmaDigital» для операционной системы Android позволяет превратить любой смартфон в инструмент для оплаты проезда. Для этого нужно установить приложение и привязать к нему банковскую карту», — уточнил директор департамента транспорта омской мэрии Алексей Мартыненко.
Добавим, что стоимость проезда для граждан без льгот составит 22 рубля, а для студентов — 19 рублей. В мэрии уточнили, что приложения для операционной системой IOS запустят к лету 2018 года.
Напомним, мобильное приложение «SigmaDigital» выпустили 14 февраля 2018 года. Но омичи могли оплатить проезд только в троллейбусах и трамваях.
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