Хакеры стали чаще атаковать информационные ресурсы в России 

Число хакерских атак на российские информационные объекты увеличились более чем в четыре раза за 2017 год. Об этом сообщил Центр «Антистихия», передает РИА «Новости».
Чаще всего специалисты сталкивались с вирусами-шифровальщиками
(36%), эксплуатацией уязвимостей (26%), а также компрометацией учетных данных (23%).
В Российской Федерации за 2017 год более чем в четыре раза возросло количество хакерских атак по сравнению с 2016 годом
— Центр «Антистихия».
Хакерские
DDos-атаки
насчитывают 8%, а манипулирование, взломы СМИ и социальных медиаресурсов — 6%. Информационное пространство стало полем деятельности иностранных технических разведок, которые пытаются внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы российских государственных органов.
В большинстве случае российские объекты были хорошо защищены. Проблемы возникали
из-за низкой осведомленности пользователей, отсутствия необходимой квалификации у персонала и некачественного подключения к интернету.
Ранее «Яндекс» сообщил о создании защиты от несанкционированного майнинга. Специалисты используют алгоритм анализа нагрузки на центральный процессор и блокировки майнинговых скриптов. Нововведение доступно для пользователей всех платформ, включая iOS и Android.