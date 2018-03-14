Хакеры стали чаще атаковать информационные ресурсы в России

Число хакерских атак на российские информационные объекты увеличились более чем в четыре раза за 2017 год. Об этом сообщил Центр «Антистихия», передает РИА «Новости».

Чаще всего специалисты сталкивались с вирусами-шифровальщиками

(36%), эксплуатацией уязвимостей (26%), а также компрометацией учетных данных (23%).

Российской Федерации за 2017 год более чем в четыре раза возросло количество хакерских атак по сравнению с 2016 годом

— Центр «Антистихия».

Хакерские

DDos-атаки

насчитывают 8%, а манипулирование, взломы СМИ и социальных медиаресурсов — 6%. Информационное пространство стало полем деятельности иностранных технических разведок, которые пытаются внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы российских государственных органов.

В большинстве случае российские объекты были хорошо защищены. Проблемы возникали

из-за низкой осведомленности пользователей, отсутствия необходимой квалификации у персонала и некачественного подключения к интернету.